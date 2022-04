Basketballer Mike Caffey in Crailsheim: Ukraine-Flucht mit Happy End

Basketball-Profi Mike Caffey musste aufgrund des Krieges aus der Ukraine flüchten und fand bei den Hakro Merlins in Crailsheim nicht nur einen neuen Verein, sondern auch eine zweite Heimat.

Plötzlich kam der Anruf - raus hier

Mike Caffey hätte nie gedacht, dass sein Engagement bei den Kyiv Baskets, einem von zwei erfolgreichen Basketballvereinen in der Hauptstadt der Ukraine, so enden würde. 2021 wurde er noch zum wertvollsten Spieler der 1. Ukrainischen Liga gewählt, als der Krieg begann, musste er das Land fluchtartig verlassen.

Seine Agentur hatte ihm eine SMS geschickt, ihn angerufen und im Telefonat klar und deutlich gesagt, er solle sofort packen und das Land verlassen. Auch seine Frau, die bis Anfang Februar noch mit der gemeinsamen Tochter bei ihm in der Ukraine zu Besuch, aber zum Glück inzwischen wieder in den USA war, hatte von den russischen Bomben auf die Ukraine in den Nachrichten gesehen und ihren Mann mitten in der Nacht angerufen. Es war klar, es ist Zeit zu verschwinden. Mit drei großen Koffern war Mike Caffey in die Ukraine gekommen, mit nur einem sollte er flüchten. Mike Caffey packte das Wichtigste zusammen und fuhr gemeinsam mit anderen US-Amerikanern vom Stadtrivalen BC Budivelnyk und deren Besitzer im Auto in das knapp 300 Kilometer entfernte Winnyzja. Für die relativ kurze Strecke brauchten sie gut 16 Stunden, weil alle Straßen verstopft waren und viele Menschen so schnell wie möglich Kiew verlassen wollten.

Überfüllte Bahnhöfe voller panischer Menschen

Am nächsten Morgen versuchte die Flüchtlingsgruppe einen von sieben Zügen Richtung Grenze zu bekommen. Mike Caffey schätzt, dass über 10.000 Menschen auf einen Platz im Abteil warteten. Mit viel Glück konnten er und seine Basketballkollegen sich in einen der Züge drängeln. Manche ließen einfach ihr Gepäck stehen, weil sie sonst keine Chance gehabt hätten, rein zu kommen. Es gab Kämpfe um die Plätze, viele waren im Panikmodus.

Fast alle mussten stehen, weil der Zug natürlich komplett überfüllt war und nach 10 Stunden Fahrt hielt der Zug plötzlich an, keine wusste warum. Seine Frau konnte ihn nicht erreichen, kaum Empfang und das Handy konnte nicht geladen werden. Gut 20 Stunden dauerte die Fahrt zur Grenze nach Polen insgesamt, denn auch die Passkontrolle zog sich bei so vielen Menschen schier endlos in die Länge.

An der Grenze haben Mike Caffey und den anderen US-Basketballern dann Mitarbeiter der US-Behörde geholfen und sie konnten vom nächsten Flughafen aus zurück in die USA fliegen. Letztlich eine Flucht mit Happy End, denn nicht nur Mike Caffeys Familie hatte ihn wohlbehalten zurück, sondern nur wenige Tage nach seiner Rückkehr in sein Heimatland, kam bereits die Anfrage der Hakro Merlins aus Crailsheim, ob er nicht für den verletzten Point Guard, den Spielmacher TJ Shorts II in die Mannschaft kommen könnte. Der Cheftrainer der Merlins, Sebastian Gleim, kannte Mike Caffey aus Spielen, die die Merlins gegen die Kyiv Baskets bestritten hatten bereits, wusste also um die Qualitäten des 29-Jährigen.

Seit dem 23. März 2022 steht Mike Caffey (links) nach seiner Flucht aus der Ukraine bei den HAKRO Merlins Crailsheim unter Vertrag. imago images IMAGO / HMB-Media

"Ich wurde mit offenen Armen empfangen."

Nach einem kurzen Videoanruf und der Frage, ob Mike Caffey sich schon in der Lage fühlt, nach all den Geschehnissen schon wieder in einem anderen Land Basketball zu spielen, war alles klar. Mike Caffey unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende und landete vergangene Woche in Deutschland. Die Mannschaft weiß natürlich um die Geschichte ihres neuen Mitspielers und nahm ihn sofort unterstützend und familiär in die Gruppe auf. Ankommen leichtgemacht! Und so kann Mike Caffey jetzt versuchen, schnellstmöglich in Topform zu kommen, um in einer der stärksten Basketballliegen in Europa Fuß zu fassen. Wie es im Sommer weitergeht, ist noch ungewiss. Aber es ist durchaus möglich, dass Mike Caffey auch in der kommenden Spielzeit für die Merlins spielt und dann kommt seine Ehefrau ihn auch in Deutschland besuchen, dann mit drei Kindern, denn Mike Caffeys Frau erwartet im August Zwillinge.

Letztlich Glück im Unglück - eben eine Flucht mit Happy End!