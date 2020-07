Basketball-Nationalspieler Maik Zirbes ist jeden Sommer in seiner Heimat Wittlich. Dieses Jahr fiel der Aufenthalt in Deutschland etwas länger aus - dank Corona. Jetzt steht er vor einer neuen Herausforderung.

Maik Zirbes hat mit seinen 30 Jahren schon viel von der Welt gesehen. Er hat in Serbien, Israel, China und Slowenien gelebt. Der Profi-Basketballer wollte schon immer raus aus Deutschland, andere Kulturen erleben, viele Länder sehen. Aber es zieht ihn auch immer wieder nach Hause: Jeden Sommer verbringt Zirbes bei seinen Eltern in Wittlich, schläft dort in seinem alten Kinderzimmer.

Dauer 2:05 min Bei Basketball-Star Maik Zirbes geht Familie unter die Haut Bei Basketball-Star Maik Zirbes geht Familie unter die Haut

"Vielleicht würde man denken, dass wenn man mit 30 wieder nach Hause zieht, in sein Kinderzimmer, das ein bisschen umständlich ist. Aber dadurch, dass unsere Familie sehr eng zusammen ist, ist das wunderbar gewesen. Ich könnte auch gerne hier einziehen", sagt der Nationalspieler selbst.

Dauer 2:30 min Maik Zirbes und die Erinnerungen in seinem Kinderzimmer Maik Zirbes und die Erinnerungen in seinem Kinderzimmer

Alle gemeinsam im Hause Zirbes

Dieses Jahr sind es fast vier Monate, die Zirbes in Wittlich wohnt. Seine Mutter Sonja Zahnhausen-Zirbes freut sich, dass ihr Sohn dieses Jahr besonders lange zu Besuch ist: "Der einzige Vorteil von Corona war, dass er so viel hier sein konnte. Und das ist natürlich für die ganze Familie toll, auch für Oma und Opa, Cousins und Cousinen - weil wir eine ganz enge Verbindung haben, in der ganzen Familie." Das Zusammenwohnen in einer Wohnung ist für Sonja Zahnhausen-Zirbes gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Jeder hat seine Privatsphäre sagt sie, und durch gegenseitige Rücksichtnahme klappt alles wunderbar.

Starke Familienverbundenheit

Maik Zirbes schätzt die Zeit mit seiner Familie sehr. Immer wenn er im Sommer nach Hause kommt, gibt es ein großes Familienfest. Seine Lieben gehen ihm auch unter die Haut. Der linke Arm ist voll mit Tattoos, die alle mit der Familie in Verbindung stehen. Und der Basketballer hat es sogar geschafft, dass seine Oma sich ein Partnertattoo mit ihm und seiner Schwester hat stechen lassen. Ein bisschen Platz ist aber noch, damit auch seine eigenen Kinder, wenn es sie denn geben wird, irgendwann mal verewigt werden können.

Dauer 5:14 min Maik Zirbes und seine Familientattoos Maik Zirbes und seine Familientattoos

Eine neue sportliche Herausforderung

Sein letzter Verein war in Ljubljana, der slowenischen Hauptstadt. Sein Vertrag dort endete ein wenig früher als gedacht, Schuld war die Corona-Pandemie. Jetzt geht es für Zirbes nach Dubai. Beim dortigen Klub Shabab Al Ahli wird er auflaufen, als einer von zwei Ausländern, mehr lassen die Regeln nicht zu. Eine neue Station, eine neue Kultur. Gerade in Zeiten von Corona war das ein gutes Angebot für Zirbes. Die Ligen in Europa, so sagt er, haben finanziell wohl mehr unter der Pandemie gelitten als dort. Dieses Mal ginge es für ihn nicht primär um sportliche Ziele.

Meisterschaft das Ziel

Trotzdem will Zirbes in Dubai absolut abliefern: "Jedes Jahr war mein Ziel Meister zu werden oder Titel zu gewinnen. Bisher hat das ganz gut funktioniert. Und das will ich auf jeden Fall auch so weiterführen." Sieben Mal in Folge ist seine neue Mannschaft Meister geworden, die Zielsetzung sei also klar, so der 30-Jährige.