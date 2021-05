Aus für die Hakro Merlins Crailsheim: Im vierten Spiel der Playoff-Viertelfinals der Basketball-Bundesliga unterlagen die Schwaben in heimischer Halle gegen Bayern München mit 72:86 (32:40). Damit steht es in der Best-of-five-Serie 1:3 aus Sicht der Merlins - der FCB steht im Halbfinale.

Die Münchner hatten zuletzt das dritte Spiel überraschend deutlich in Crailsheim verloren (82:96), gaben sich in Spiel vier nun aber keine Blöße. Ab dem zweiten Viertel hatte die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri alles im Griff. Der frühere NBA-Profi Paul Zipser war mit 18 Punkten bester Werfer, gleich vier Teamkollegen holten ebenfalls mindestens 14 Zähler. So stand am Ende der ungefährdete und verdiente Sieg der Bayern.

Zuvor hatten am Mittwoch bereits die MHP Riesen Ludwigsburg bei den Brose Baskets Bamberg verloren. Zwischen den beiden Kontrahenten heißt es dort nun 2:2 - am Donnerstag (18:30 Uhr ) geht es in Ludwigsburg um den Halbfinaleinzug.