Am Samstag eröffnen die Hakro Merlins Crailsheim das BBL-Finalturnier gegen Göttingen. Small Forward Fabian Bleck will mit seinem Team in München für Überraschungen sorgen.

Als eines von zehn Teams kämpfen die Hakro Merlins Crailsheim ab Samstag um die deutsche Meisterschaft. Fabian Bleck hat mit SWR Sport über die besonderen Umstände und die Chancen der Merlins gesprochen.

Drei Monate nach dem letzten Pflichtspiel geht es wieder ans Eingemachte. Trotz zwei Monaten Trainingspause will Blecks Team beim Finalturnier mit gewohnt intensiver Spielweise auftreten: "Das wird interessant zu sehen sein, ob wir die Intensität über das ganze Turnier mit vielen Spielen in einem knappen Zeitraum bringen können." Denn das Turnier folgt einem straffen Zeitplan. Nach dem Eröffnungsspiel gegen Göttingen am Samstag geht es nach nur einem Tag Pause am Montag schon gegen die Bayern. Im Zwei-Tages-Rhythmus stehen dann die letzten Gruppenspiele gegen Ulm und Oldenburg an.

Dauer 0:48 min Fabian Bleck über die erhöhte Verletzungsgefahr Fabian Bleck über die erhöhte Verletzungsgefahr

Drei Abgänge, zwei Zugänge

Die Verletzungsgefahr sei "mit Sicherheit eine andere wie in der normalen Saison, weil die Belastung viel höher ist", befürchtet Bleck. Der vergleichsweise schlanke Kader der Merlins könnte für das Team daher zum Nachteil werden. Bleck hält dagegen: "Da hab ich lieber sieben, acht Spieler, die voll dabei sind, anstatt zwölf, die irgendwie 50/50 in ihren Gedanken sind."

Der Kader der Crailsheimer ist durch die Abgänge von Jan Span, Quincy Ford und Aaron Jones in der Corona-Pause nicht nur kleiner geworden, sondern hat auch Qualität eingebüßt: "Wir vermissen drei Spieler, die individuelle Stärken haben. Das müssen wir als Team wettmachen", meint Bleck, der durch den Abschied von Center Jones vielleicht selber in neuer Rolle auf der "Fünf" agieren wird. Um die Verluste zu kompensieren, wurden mit David Brembly, den Bleck noch aus seiner Zeit in Bremerhaven kennt, und dem Power Forward Marvin Ogunsipe noch zwei neue Spieler an Bord geholt. Die seien in der kurzen Zeit schon hervorragend ins Team integriert worden. Jetzt sei es Aufgabe von Trainer und Mannschaft, den beiden das Spielkonzept so schnell wie möglich zu vermitteln.

Dauer 0:46 min Fabian Bleck über das Hygienekonzept Fabian Bleck über das Hygienekonzept

Lob an die BBL für das Hygienekonzept

Ein anderes Konzept wird beim Finalturnier ebenfalls Thema sein: das Hygienekonzept. Bleck gesteht, dass die Tests zwar etwas unangenehm seien, lobt aber die BBL, die nach anfänglicher Kritik auch die Spieler enger eingebunden habe. "Da haben sich viele Leute gute Gedanken gemacht, ansonsten wäre es ja auch nicht durchgegangen bei der Politik." meint der 27-Jährige. Die Teams begeben sich während des Turniers zur Isolation in ein Hotel in München und dürfen keinen Kontakt zu Außenstehenden haben. Zudem herrschen im Audi-Dome klare Regeln. Die Halle ist in "Aktiv- und Passivzone" unterteilt. Personen aus den beiden Zonen sollen keinen Kontakt zueinander haben. Wenn der Ball aus der Aktivzone fliegt, muss er danach desinfiziert werden.

Die Stunde der Außenseiter?

Obwohl Bleck das umfangreiche Konzept überflogen hat, liegt der Fokus für den Spieler ganz klar auf dem Sportlichen. Die überragende Hauptrunde lässt die Crailsheimer auf eine Fortsetzung des Märchens hoffen. Zur Vorfreude können sich die Fans die bislang vierteilige Dokumentation "Pure Magic" ansehen, bei der das Team durch die Saison 2019/2020 begleitet wird. Diese könnte im Finalturnier ihr perfektes Ende finden. Schließlich bietet der Modus eine einmalige Chance für Außenseiter. Nach der Gruppenphase bleiben acht von zehn Teams übrig, die in den verkürzten Playoffs in Hin- und Rückspiel aufeinandertreffen. "Da ist eine Überraschung schon eher möglich als wenn du eine komplette Best-of-Five Serie gegen Bayern oder Berlin spielen musst", hofft Bleck.

Dauer 1:14 min Fabian Bleck über die Turnierfavoriten und die Chancen für Crailsheim Fabian Bleck über die Turnierfavoriten und die Chancen für Crailsheim

Einen klaren Favoriten kann der gebürtige Ruhrgebietler noch nicht benennen. "Es ist eine Wundertüte, weil man nicht weiß, wie die Mannschaften drauf sein werden." Bayern, Berlin, Oldenburg und Ludwigsburg zählen für Bleck aber auf jeden Fall zu den heißesten Anwärtern. Trotzdem wollen die Crailsheimer, wie schon in der Hauptrunde, auch beim Finalturnier die Großen ärgern und um den "Corona-Titel" mitspielen.