Academics Heidelberg holen Bakary Dibba aus Karlsruhe

per Mail teilen

Das Basketball-Talent Bakary Dibba soll sich in Heidelberg weiter entwickeln. Der Sportliche Leiter hält viel von dem Neuzugang.

Bundesligist MLP Academics Heidelberg setzt künftig auf Basketball-Talent Bakary Dibba. Der 22 Jahre alte dänische Power Forward habe einen Vertrag für die kommenden zwei Jahre erhalten, teilte der Klub mit.

Dibba spielte zuletzt für Tübingen und Karlsruhe in der 2. Liga. Mit den Tigers war ihm 2023 der Aufstieg in die Bundesliga gelungen, bevor er nach Karlsruhe wechselte. Bei den Lions war Dibba in der abgelaufenen Saison mit 15 Punkten pro Partie zweitbester Scorer.

"Bakary hat in der vergangenen Saison eine unglaubliche Entwicklung gemacht. In Karlsruhe war er der wichtigste Spieler", sagte Heidelbergs Sportlicher Leiter, Alex Vogel: "Er ist sehr beweglich und wird uns positionstechnisch Flexibilität geben."