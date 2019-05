Nach zwei Siegen in der Final-Serie wollte Grüner Stern Keltern vor heimischer Kulisse den zweiten Titel feiern. Doch der Herner TC vertagte die Entscheidung auf kommenden Samstag.

Nach einem gelungenen Start hat Grüner Stern Keltern im zweiten Viertel völlig den Faden verloren. Dem Team von Trainer Christian Hergenröther gelangen in diesem Spielabschnitt gerade einmal vier Punkte. Den angesammelten Rückstand konnte Keltern nicht mehr aufholen und verlor am Ende deutlich mit 41:55 (21:31). Damit muss Grüner Stern Keltern in der Best-of-five-Serie den 2:2-Ausgleich hinnehmen und am kommenden Samstag in Herne (Anwurf 18:00 Uhr) gewinnen, um die zweite Meisterschaft in Folge doch noch in den Enzkreis zu holen.