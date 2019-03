Am Samstag versammelt sich in Trier die Crème de la Crème der Basketball-Bundesliga zum Allstar Day 2019. Dabei geht es vor allem um Fannähe, Spaß und Unterhaltung. Mittendrin: Ein Allstar aus Mainz und einer aus Heidelberg.

Nach 2011 findet der alljährliche Allstar Day der Basketball-Bundesliga zum zweiten Mal im rheinland-pfälzischen Trier statt. Am Samstag ab 16 Uhr können Fans in der rund 6.000 Zuschauer fassenden "Arena Trier" den Stars der BBL zunächst etwas näher kommen und sie zum Abschluss des Abends beim Allstar Spiel in Aktion sehen.

Das Programm des Allstar Day 2019 16.00 Uhr : Einlass 16.15 Uhr: Autogrammstunde 17.15 Uhr: NBBL All-Star Spiel 18.45 Uhr: Dreierwettbewerb 19.15 Uhr:Dunkingwettbewerb 20.15 Uhr: All-Star Spiel

Große Basketball-Tradition in Trier

Dass Trier als Heimatort des Zweitligisten Gladiators Trier die Veranstaltung austrägt ist eine Besonderheit, spiegelt aber auch wieder, dass die Stadt eine große Basketballtradition besitzt. Trier ist seit langer Zeit das Aushängeschild des rheinland-pfälzischen Vereinsbasketballs. Von 1990 bis 2015 spielte die TBB Trier (unter verschiedenen Namen) ununterbrochen in der Bundesliga. Die größten Erfolge aus dieser Zeit sind die Pokalsiege 1998 und 2001.

Nach dem sportlichen Abstieg und der Insolvenz 2015 gründete sich der Verein Gladiators Trier und trat das sportliche Erbe des TBB an. Die Gladiators spielen nun ihre vierte Saison in der zweiten Liga.

Patrick Heckmann - Der All-Star aus Rheinland-Pfalz

Seit einigen Jahren ebenfalls ein Aushängeschild des Basketballs in Rheinland-Pfalz ist der in Mainz geborene Nationalspieler Patrick Heckmann. Der 27-Jährige ist nach 2016 und 2017 zum dritten Mal Allstar. Heckmann begann seine Laufbahn beim ASC Theresianum Mainz. 2011 entschloss sich der Mainzer für einen Wechsel in die nordamerikanische College-Liga NCAA. Heckmann blieb vier Jahre am Boston College, machte seinen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und spielte in der NCAA in großen Arenen vor teilweise über 25.000 Zuschauern.

Nach seiner Zeit am College schloss sich der 1,98 Meter große Flügelspieler 2015 den Baskets Bamberg an. Heckmann feierte mit dem Team die Deutschen Meisterschaften 2016, 2017 und 2018 sowie die Deutschen Pokalsiege 2017 und 2019.

Sein Debüt für die Nationalmannschaft gab der Mainzer 2012. Seitdem spielte er 32 mal für das DBB-Team und gehörte auch zum EM-Kader 2017. Zuletzt war Heckmann auf Grund von Verletzungen nicht mehr im Kader des Nationalteams.

Danilo Barthel - Der All-Star aus Baden-Württemberg

Ein nicht mehr wegzudenkender Spieler in der DBB-Auswahl ist Danilo Barthel. Der gebürtige Heidelberger wird ebenfalls als Allstar in Trier dabei sein. Ausgebildet wurde der 2,07 Meter-Mann beim USC Heidelberg.

Am Anfang seiner Basketball-Laufbahn entschied er sich für einen anderen Weg als Heckmann. Barthel wechselte 2011 zu den Frankfurt Skyliners, einem Mittelklasseklub in der BBL - zumindest was den Etat angeht. Dort blieb Barthel fünf Jahre und wurde 2015 zum ersten Mal Allstar. Seitdem ist der Heidelberger ununterbrochen mit von der Partie beim prestigeträchtigen Event.

2016 machte Barthel dann den nächsten Schritt in seiner Karriere und schloss sich Bayern München an. Dort entwickelte er sich zu einem europäischen Topspieler, der auch in der Euroleague - dem höchsten europäischen Vereinswettbewerb - zu überzeugen wusste. National feierte er mit den Bayern 2018 das Double und wurde zum wertvollsten Spieler der Playoff-Finalserie gekürt.

Für das DBB-Team debütierte der Heidelberger 2014 und brachte es seitdem auf insgesamt 40 Länderspiele. Seit 2016 ist er unumstritten ein Leistungsträger im Nationalteam und hatte bei der EM 2017 großen Anteil am Erreichen des Viertelfinales.

Der Rheinland-Pfälzer Heckmann und der Baden-Württemberger Barthel schlugen am Anfang ihrer Laufbahnen unterschiedliche Wege ein. Nun sind beide 27 Jahre alt, Nationalspieler, mehrfache Allstars und in Diensten von rivalisierenden Top-Teams. In Trier werden Heckmann und Barthel - wie auch im DBB-Team - Teamkollegen sein. Im Allstar Spiel treten die Deutschen Spieler als "Team National" gegen die besten ausländischen Bundesligaspieler im "Team International" an.