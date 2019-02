Am 5. Februar 1999 gibt Dirk Nowitzki sein Debüt in der stärksten Liga der Welt. Zwei Jahrzehnte später befindet sich Nowitzki auf der Zielgeraden seiner herausragenden Karriere.

Zeit zurückzublicken auf einen ganz speziellen Auftritt im SWR Fernsehen. Damals, im Spätsommer des Jahres 2000, ist die Klub-Ikone der Dallas Mavericks zu Gast bei Sport im Dritten.

Aus der Basketball-Provinz ins Basketball-Mutterland

Da sitzt er, der Schlacks, Dirk Nowitzki, 22 Jahre jung, in Stuttgart, im Studio von Sport im Dritten. Das erste Jahr NBA hinter sich, eine beispiellose Karriere vor sich. Niemand ahnt, was da noch alles kommen mag: Die Meisterschaft, MVP, All-Star. All das ist weit weg. Die Stars sind die anderen, Nowitzki ist der, der dabei sein darf. Ein Deutscher in der nordamerikanischen Profiliga.

Dauer 01:06 min Im Jahr 2000: Dirk Nowitzki zu Gast bei "Sport im Dritten" Dirk Nowitzki ist ein Superstar in der NBA. Am 5. Februar feiert er auf den Tag genau sein 20-jähriges Jubiläum in der amerikanischen Profiliga. Im Jahr 2000, etwas mehr als ein Jahr nach seinem Debüt, war diese einzigartige Karriere noch in weiter Ferne.

Nowitzkis Traum

Ob er sich vorkomme, wie im Traum, will Moderator Andreas Spellig von Dirk Nowitzki wissen. Tatsächlich sei es "irgendwie komisch" gewesen, das erste Jahr NBA, sagt Nowitzki. Mittlerweile habe er sich aber gut eingelebt und auch daran gewöhnt, gegen die großen Namen zu spielen. Was bleibe, sei eine gewisse Portion Respekt: "Der Respekt ist nach wie vor da, weil so viele Spieler da drüben so viel erreicht haben, da kann ich echt nur von träumen", so Nowitzki.

Einer der besten Spieler aller Zeiten

Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Heute gilt Dirk Nowitzki als einer der besten Basketballer aller Zeiten. Bei fast allen Auswärtsspielen wird Nowitzki mittlerweile auch von den gegnerischen Anhängern gefeiert. Der Respekt vor seinen Leistungen ist riesengroß. So groß, dass er zum 14. Mal All-Star-Würden erfahren wird, für das Spektakel am 17. Februar in Charlotte/North Carolina wurde der wertvollste Spieler von 2007 nachnominiert. "Ich glaube, das wird großartig", sagte Nowitzki gegenüber ESPN: "Es ist einfach die Möglichkeit, sich für die letzten 20 Jahre zu bedanken, das ist eine Ehre, und ich weiß das zu schätzen."