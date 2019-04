Nach dem historischen Triumph im Vorjahr können die Basketballerinnen von Grüner Stern Keltern mit einem Sieg am Mittwoch die zweite Meisterschaft der Vereinsgeschichte holen.

Grüner Stern Keltern will mal wieder Geschichte schreiben. Exakt ein Jahr, nachdem die Mannschaft von Christian Hergenröther im Duell mit dem TSV Wasserburg zum ersten Mal Deutscher Meister wurde, können die "Rutronik Stars" am Mittwoch erneut den Titel holen. Diesmal stellt sich ihnen der Herner TC in den Weg. In der "Best-of-five"-Serie führt Grüner Stern nach dem knappen Sieg am Sonntag mit 2:1-Siegen.

Den Weg ins Finale haben beide Teams souverän besritten. Im Viertelfinale setzte sich Keltern mit 2:0 gegen Göttingen durch, im Halbfinale mit 2:0 gegen Marburg. Herne hatte in den Duellen mit Eintracht Braunschweig im Viertelfinale und den Vorjahres-Finalistinnen aus Wasserburg ebenfalls keine Niederlage einstecken müssen.

Keltern im Finale mit erster Playoff-Niederlage

Die erste Playoff-Niederlage hat Grüner Stern Keltern ausgerechnet im Finale hinnehmen müssen. Nachdem sie Herne im ersten Spiel deutlich mit 70:59 dominiert hatten, setzte es im Auswärtsspiel eine knappe 53:55-Niederlage. Auch im dritten Spiel sah es lange Zeit nach einer Niederlage aus. Erst im letzten Viertel konnte das Team um Topscorerin Ezinne Kalu das Spiel an sich reißen. Keltern gewann 74:73.

Kapitänin Marina Markovic wird am Mittwoch im Schulzentrum Dietlingen (Anwurf 16:00 Uhr) nicht mithelfen können. Die 27-Jährige hatte sich Anfang März das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen.