Karate-Weltmeister Jonathan Horne hat seinen EM-Titel in der Gewichtsklasse über 84 Kilogramm erfolgreich verteidigt.

Der Vorzeigeathlet des Deutschen Karate Verbandes (DKV) setzte sich bei den Europameisterschaften im kroatischen Porec in einer Neuauflage des 2019er-Finales gegen seinen serbischen Freund Slobodan Bitevic mit 2:0 durch.

Doppelt Grund zur Freude

Neben EM-Gold sicherte sich der Schwergewichtler aus Kaiserslautern bereits durch den Finaleinzug gegen den Georgier Gogita Arkania (8:0) auch das Olympia-Ticket. Horne ist damit im Olympia-Qualifikations-Ranking nicht mehr von seinem ärgsten Widersacher Arkania zu verdrängen.

"Du musst immer von Dir überzeugt sein, sonst funktioniert es nicht."

"Ich hätte sicher einiges besser machen können. Aber letztlich war der Sieg nicht in Gefahr, weil es mir mein Gegner nicht so extrem schwer gemacht hat", erklärte der Familienvater.

Sportart mit kurzem olympischen Auftritt

In der Gewichtsklasse bis 75 kg gewann Noah Bitsch (Waltershausen in Thüringen) die Bronzemedaille. Der 31-Jährige hat nur noch beim Qualifikationsturnier in Paris (11. bis 13. Juni) die Chance auf eine Olympia-Fahrkarte. Karate feiert bei den Spielen (23. Juli bis 8. August) in seinem Mutterland Japan die olympische Premiere. Schon bei der nächsten Austragung der Sommerspiele in Paris 2024 fehlt die Kampfkunst allerdings wieder im Programm.