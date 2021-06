Viele Athleten und Athletinnen sind jetzt in der heißen Phase ihrer Olympiavorbereitung und müssen sich in den nächsten Tagen und Wochen für die Spiele qualifizieren. Einige reagieren jedoch ziemlich heftig auf die Corona-Impfungen und befinden sich deshalb in einem Formtief, das sie die Olympiateilnahme kosten könnte. mehr...