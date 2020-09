Ole Bischof ist vielen Sport-Fans noch ein Begriff, weil er 2008 in Peking Judo-Olympiasieger wurde. Damals war der schwäbische Judoka auf dem Höhepunkt seiner Karriere - doch was macht der mittlerweile 40-Jährige eigentlich heute?

Am 12. August 2008 in fernem Peking machte der Judoka Ole Bischof es für alle sichtbar. Dort stand er plötzlich: ganz oben. Das ganze Training, der Schmerz und die Entbehrungen hatten sich gelohnt. Der damals 28-Jährige erfüllte sich den Traum, der für die meisten Leistungssportler immer ein Traum bleiben wird: Olympisches Gold.

Was ist aus dem Mann mit den "goldenen Händen" geworden?

Bischof erinnert sich heute noch ganz genau an den triumphalen Moment. "Nach der Goldmedaille war einfach alles nur fantastisch. Das Hochgefühl hielt wochenlang", so der Judoka gegenüber SWR Sport.

Diese Medaille und dieser Tag haben das Leben des Schwaben "massiv" verändert. Der gebürtige Reutlinger spürt noch heute die magische Anziehungskraft des Olympischen Golds:"Menschen werden neugierig auf die Person und die Geschichte dahinter. Ich habe es eben nachweislich geschafft, mich immer wieder aufzuraffen, zu motivieren, war mutig und habe nach Lösungen anstatt nach Ausreden gesucht."

"In den Beruf gestürzt"

Doch was macht Bischof heute? "Nach dem Leistungssport habe ich mich in den Beruf gestürzt. Das war eine 180 Grad Wendung“, erzählt er.

Silber in London 2012

Nach dem Olympischen Finale 2012 in London beendete der damals 33-Jährige seine Sportkarriere mit einer zusätzlichen Silbermedaille. Mit dem Diplom zum Volkswirt in der Tasche ergriff der Olympiasieger die Chance zum Einstieg ins Berufsleben bei einer namenhaften Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Hamburg. Für diese Chance ist Bischof "noch heute dankbar".

Er musste zwar wieder sehr hart arbeiten, aber anscheinend war es für ihn der richtige Weg, um seinen neuen Platz zu finden. Vielen Athleten fällt es schwer sich nach dem Karriereende im normalen Leben zurechtzufinden. "Ich habe auch immer gehofft, wenn ich mit Leistungssport aufhöre, ist das Leben nur noch entspannt. Das Leben hat es jedoch immer wieder geschafft, mir neue Herausforderungen vor die Füße zu legen."

Zurück im Süden Deutschlands

Einer dieser Herausforderungen stellte sich Bischof im letzten Jahr. Das zweite Kind mit seiner Frau kündigte sich an und da wollte er "näher bei der Großfamilie sein". Um Beruf und Familie besser unter einen Hut zu bekommen, entschloss er sich zu einem Jobwechsel. Heute arbeitet der Olympiasieger im Bereich "Finanzen/Transformation" bei einem großen Medienkonzern im Norden Münchens, nah an der Heimat seiner Frau, dem niederbayrischen Abensberg. Nach Hause ins Schwäbische kommt der gebürtige Reutlinger dennoch immer wieder, wenn auch selten: "Ich würde gerne häufiger. Aber so ist es eben mit festem Beruf und junger Familie."

Job und Familie waren auch der Grund, weshalb Bischof 2018 nach vier Jahren Amtszeit nicht erneut zur Wahl des Vize-Präsidenten im Deutschen Olympischen Sportbund antrat. "Wir hatten im DOSB einiges erreicht, gleichzeitig wurde genau deswegen die Zeit zuhause knapp und da musste ich mich gegen das Ehrenamt entscheiden. Vielleicht engagiere ich mich in ein paar Jahren wieder", spekuliert der Olympiasieger schmunzelnd.

"Wieder näher an den Judosport ran rücken"

Jetzt hat er auch Zeit "wieder näher an den Judosport ran zu rücken" und selbst locker zu trainieren. Judo bleibt für den Olympiasieger "die Sportart schlechthin", die er jedem jungen Menschen empfehlen würde, auch seinen Kindern. "Wenn sie lieber Klettern oder Radfahren, dann sollen sie das tun. Von Judo würde ich sie aber keinesfalls abhalten, das ist auf jeden Fall eine gute Wahl", fügt der Familienvater vorsichtig hinzu.

Ab und zu steht die Judolegende noch selbst auf der Matte. Als Gasttrainer bei Trainingslagern begeisterte er bis heute die Fans. Vielleicht trainiert unter ihnen der nächste Ole Bischof. Wünschen würde sich das der Reutlinger auf jeden Fall: "Es ist elf Jahre her, seit es im Kampfsport eine deutsche Goldmedaille gegeben hat."

Ist es 2020 in Tokio wieder soweit? Bei den olympischen Spielen im Heimatland des Judosports könnte endlich wieder ein Deutscher im Kampfsport Flagge zeigen. Gold im Judo wäre Bischof natürlich am liebsten. "Aber auch der Ringer Frank Stäbler ist für mich ein starker Kandidat, der das schaffen kann", so Bischof, für den sein "goldener Tag" am 12. August 2008 für immer unvergesslich bleibt.