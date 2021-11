Warum der Profi schon wieder kickt, während der Amateur noch leidet

Egal ob Spitzen- oder Breitensportler - Verletzungen gehören dazu. Bei der Heilung kommt es auf eine schnelle und gute Versorgung an und da gibt es einige Unterschiede zwischen den Sportlern.

Kapsel verletzt, Bänder gerissen, Bein gebrochen: Eine schwere Verletzung ist der Horror für jeden Sportler und lässt Träume platzen. Ausfall für einige Wochen oder sogar das Karriere-Aus sind die Folgen. Fest steht: Jede Verletzung ist unangenehm und eine gute Versorgung besonders wichtig. Spitzensportler stehen oft wieder schnell auf dem Feld, während sich mancher Breitensportler mit der gleichen Verletzung wochenlang in Reha begeben muss.

Erfolge nach schwerer Verletzung

Ein Beispiel dafür: Bert Trautmann, 1945 deutscher Torwart bei Manchester City, bricht sich bei einem Spiel den Halswirbel - eine sogar lebensbedrohliche Verletzung. Doch er kehrt trotzdem genesen ins Tor zurück. Oder der Krahn von Schifferstadt, Ringer Wilfried Dietrich, reißt sich 1968 Kreuz- und Innenband. Er kämpft sich zurück und holt im gleichen Jahr bei den Olympischen Spielen die Bronzemedaille. Schon damals leistete die Physiotherapie Großes im Sport.

Mit Hilfe zurück zum Erfolg

Auch heutzutage werden Sportler bestmöglich und umfassend behandelt, um an großen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Reiterin Dorothee Schneider brach sich bei einem Sturz mit ihrem Pferd kurz vor den Olympischen Spielen 2021 in Tokio das Schlüsselbein. Aber auch sie ist pünktlich wieder fit, reitet mit Handicap zu Mannschaftsgold in der Dressur.

Doch nicht alle Verletzungen können geheilt werden. Dem Fußballer Wojtek Czyz musste 2001 nach einem Unfall der Unterschenkel amputiert werden - ein harter Schlag. Aber es gelang ihm, sein Schicksal anzunehmen und einen neuen Weg einzuschlagen, und zwar als paralympischer Athlet im Weitsprung und Sprint.

Spitzensportler regenerieren schneller

Physiotherapie ist unerlässlich, um nach einer Verletzung so schnell wie möglich wieder Beweglichkeit und Stabilität zu bekommen. "Der Profisportler hat mehrere Anwendungen am Tag und auch fast täglich. Der normale Patient maximal zwei bis dreimal die Woche 20 Minuten, in denen er betreut wird", erklärt Steffen Schwehm von Physio Athletics Kaiserslautern einen entscheidenden Unterschied zwischen Profisportler und Amateur.

Sorglospaket für Leistungssportler

Je nach Verletzung geht die Versorgung beim Spitzensportler auch ganz ohne Zeitverlust los. Ob Lymphdrainage, Krankengymnastik oder Training, die Sportler genießen ein umfassendes Paket und werden bei allen Fragen rund um ihre Gesundheit an die Hand genommen. Auch an kleinen Stellschrauben wie Ernährung wird gedreht, um den Patienten so schnell wie möglich wieder in Form zu bringen.

Hinzu kommt, dass die Muskulatur beim Spitzensportler viel ausgeprägter ist und nicht so schnell abbaut. Die Regeneration, die Muskelzellen und die Gedächtniszellen in der Muskulatur kommen schneller wieder auf den Leistungsstand, auf dem sie vor der Verletzung waren.

Doch ein Problem haben die Profis: Der Sport ist ihr Job, und monatelange Ausfälle können sie sich kaum leisten. Daher werden Profis auch teilweise zu früh wieder eingesetzt, und ein Restrisiko bleibt. Da hat der Normalsportler den Vorteil, dass er seine Verletzung ohne Zeitdruck komplett auskurieren kann.

So werden Verletzungen vorgebeugt Richtiges Aufwärmen und Dehnen ist Pflicht

Die richtige Ausrüstung ist ein Muss (richtiges Schuhwerk, wetterfeste Kleidung)

Nicht über das Leistungsvermögen hinaus trainieren

Flüssigkeitsverluste durch ausreichend Trinken ausgleichen

Hauptfaktor: Überlastung

"Durch Druck erhöht sich die Spannung der Muskeln, und dadurch ist die Verletzungsgefahr deutlich höher", erklärt Sporttherapeut Fabian Kobel. Bei Druck, Angst oder Stress produziert der menschliche Körper die Hormone Cortisol und Adrenalin. Das führt im ersten Moment zu einer Leistungssteigerung, wenn sich der Druck allerdings nicht mehr abbaut, sind Schlafstörungen die Folge, und die Regeneration wird gestört.

Die richtige Praxis ist wichtig

Wer sich nun als Hobbysportler verletzt hat, sollte sich bei der Suche nach der richtigen Physiotherapie folgende Fragen stellen: Bietet die Praxis das an, was ich verschrieben bekommen habe? Und hat die Praxis bisher mit Sportverletzungen zu tun gehabt? Ist das schon mal geklärt, sollte man nachfragen, ob die Praxis Sportarten-spezifisch arbeitet und über einen Trainingsbereich verfügt. Schlussendlich wäre es auch sehr wichtig zu erfragen, ob die Praxis auch nach der Behandlung mit einem Trainingsplan für zu Hause zur Seite stehen kann.

Sind all diese Fragen zur Zufriedenheit geklärt, ist die passende Therapiepraxis gefunden, und eine schnellstmöglich Rückkehr zum Sporttreiben sollte möglich sein. Besser als jede Thearapie ist aber sicher die Prävention, um es erst gar nicht zu Verletzungen kommen zu lassen.