Keine Sportart, die nicht von Corona gebeutelt ist. Die meisten Wettkämpfe wurden abgesagt, wichtige Einnahmen fielen dadurch weg. Doch was machen die Sponsoren? Schrauben sie ihr Engagement für die Vereine zurück? Drei Beispiele aus Rheinland-Pfalz.

"Nein, definitiv nein!!" So kommt es von Udo Wagner wie aus der Pistole geschossen auf die Frage von SWR Sport, ob sein Sponsoring durch Corona gefährdet war. "Denn ich weiß, dass es sehr wichtig ist, den Jugendlichen eine Perspektive zu geben."

Talentförderung gerade jetzt

Wagner ist Mitbegründer und Geschäftsführer von Wipotec, einem Spezial-Unternehmen für Wiege- und Kontroll-Anlagen mit 700 Beschäftigten in Kaiserslautern. Und Wagner ist Radsport-Fan, fährt selbst so oft er kann und trainiert Nachwuchskräfte. Schon deshalb legt er Wert darauf, dass das finanzielle Engagement von Wipotec bewusst der Talentförderung zugute kommt – gerade jetzt, in den Zeiten ohne Wettkämpfe.

"Für die Jugendlichen ist es schwer genug, ihr Trainings-Engagement aufrecht zu erhalten und immer zu hoffen, dass es einen Wettkampf, dass es eine Veranstaltung gibt", sagt Wagner. So profitiert das Nachwuchs-Team Wipotec seit Jahren von einer Unterstützung im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich, stets eng verzahnt mit dem Pfälzischen Radfahrerbund und dem Heinrich-Heine-Sportgymnasium in Kaiserslautern.

Ungewissheit, wann es weitergeht

Auch die ProA-Basketballer aus Trier warten ungeduldig darauf, dass es wieder "richtige" Spiele geben wird. Denn noch wissen die Verantwortlichen der Römerstrom Gladiators nicht, wann die neue Zweitliga-Saison starten kann.

Aber davon völlig unbeeinflusst "ist unser Engagement für die Gladiators langfristig angelegt", sagt der kaufmännische Vorstand der Trierer Stadtwerke, Steffen Maiwald. Römerstrom, sowohl Hauptsponsor als auch Namensgeber der Gladiators, ist ein bundesweit angebotenes Produkt der Stadtwerke. Der Sponsor-Vertrag läuft noch bis 2022. Um die kurzfristigen Finanz-Zwänge durch die Pandemie besser auffangen zu können, wurde sogar die aktuelle Fördersumme früher überwiesen als vereinbart.

Folgen der Zwangspause spürbar

"Gerade jetzt in der Corona-Zeit helfen wir den Gladiators, wo wir können. Wir haben ganz konkret dieses Jahr unsere Zahlung vorfristig an die Gladiators geleistet, um ihnen wirtschaftlich Luft zu verschaffen", so Maiwald.

Die Folgen der Zwangspause sind für die Trierer Basketballer dennoch spürbar: Es muss gespart werden. Der Spielerkader wird verkleinert auf zehn Profis, dafür rücken zusätzlich Nachwuchskräfte nach. Außerdem sinkt der Etat für die wahrscheinlich im Oktober beginnende Saison auf knapp unter eine Million Euro.

"Cup of Wine" findet im August statt

Schon deutlich früher geht es wieder beim TC Weiler zur Sache: Vom 14. bis 16. August steigt das Event "Cup of Wine", vom Deutschen Tennis-Bund vor zwei Jahren zum besten nationalen Turnier ausgezeichnet. Eine Bestätigung zweifellos der guten Arbeit von Lutz Robra und seinem ehrenamtlichen Organisations-Team. Doch trotz aller Meriten gestaltete sich die Finanzierung des Turnier-Etats in diesem Jahr viel schwieriger als früher.

"Die Sponsoren sind teilweise noch in argen wirtschaftlichen Problemen", schildert der Vorsitzende die Folgen der Pandemie im Kreis der Geldgeber: "Das heißt: die Sponsoren haben mehr Sorge, ihre Arbeitsplätze zu erhalten und müssen teilweise den Schutzschirm der Bundesregierung in Anspruch nehmen - und da spielen dann solche Dinge wie Sponsoring im Tennis jetzt nicht so die zentrale Rolle. Ich denke, das muss man auch akzeptieren."

Die sechste Ausgabe des "Cup of Wine" steht nach wochenlanger Vorarbeit trotzdem auf soliden Füßen. Und Corona bewirkt sogar einen positiven Nebeneffekt: Dadurch, dass viele Turniere ausfallen, wird in Weiler mit einem stärkeren Starterfeld gerechnet als jemals zuvor.