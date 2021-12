Sorge um Sport im Ahrtal immer noch sehr groß

per Mail teilen

Vor fünf Monaten erschütterte die Jahrhundertflut das Ahrtal. Auch viele Sportvereine waren von der brutalen Zerstörung betroffen - und kämpfen kurz vor Weihnachten immer noch ums blanke Überleben.

Im Moment der Krönung ihres sportlich perfekten Jahres war Ricarda Funk nachdenklich. Die Sorgen um ihre 2021 so schwer gebeutelte Heimat überstrahlten sogar die Freude über Platz drei bei der Wahl zur Sportlerin des Jahres. "Die Menschen im Kreis Ahrweiler darf man einfach nicht vergessen. Sie brauchen immer noch Hilfe", sagte die Kanuslalom-Olympiasiegerin und nutzte die große Bühne in Baden-Baden für einen flammenden Appell. Das vom Jahrhunderthochwasser angerichtete Leid ist noch längst nicht überwunden - auch im Sport.

Ricard Funk gewinnt Gold in Tokio dpa Bildfunk picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Kirsty Wigglesworth

Mindestens 49 Vereine betroffen

Mindestens 49 Vereine im Ahrtal und rund 40 im Bereich Trier/Bitburg waren von der Flutkatastrophe im Juli betroffen. Für die meisten davon geht es seitdem ums blanke Überleben. "Die Zeit spielt gegen uns", sagte Geschäftsführer Martin Weinitschke vom Sportbund Rheinland dem SID: "Wenn es noch sehr lange mit einer Perspektive für die Sportstätten dauert, dann werden die Vereine ausbluten. Das wird nicht mehr lange gehen. Da muss jetzt was passieren." Nach bisherigen Schätzungen beläuft sich die Schadenssumme in Sachen Sportstätten auf ungefähr 25 Millionen Euro, dazu kommen 1,3 Millionen Euro bei Sportgeräten und Inventar. Es könnten noch größere Beträge hinzukommen, vielen Vereinen fehlt angesichts der riesigen Zerstörung schlicht noch der Überblick.

Vereine immer noch mit der Aufarbeitung beschäftigt

"Wir sind immer noch dabei, alles aufzulisten", berichtete Sabine Schenke. Bei ihrem TuS Ahrweiler werden normalerweise zwölf Sportarten betrieben, doch die mehrheitlich dem Kreis und dem Land gehörenden Trainings- und Wettkampfstätten sind zerstört. "Es ist gar nichts mehr vorhanden, sowohl die Hallen als auch Sportplätze sind nicht mehr nutzbar", klagt die Geschäftsführerin des Mehrspartenvereins: "Alles muss runderneuert werden." Doch das braucht trotz aller Hilfen Zeit. Für die betroffenen Sportvereine gab es neben den Soforthilfen vom Staat viele Geld- und Sachspenden. Der Landessportbund Rheinland-Pfalz unterstützte mit Aktionen wie Benefizspielen oder einem Adventskalender mit Versteigerung von Gegenständen der Olympiateilnehmer, die Fußball-Nationalmannschaft engagierte sich im Projekt "KinderpAHRadies" der Initiative "Spenden-Shuttle" mit 100.000 Euro.

Große Solidarität unter den Vereinen im Ahrtal

Dazu herrscht eine große Solidarität unter den Vereinen. "Die Badminton-Abteilung darf beispielsweise in einem Nachbarort mitspielen, Tischtennis genauso. Das ist ganz toll", schwärmte Schenke. Und doch sei es eben nicht dasselbe wie zuvor. "Für unser Vereinsleben ist es natürlich schwierig, wenn wir über ein Jahr auf andere Orte ausweichen. Der Sport hat ja auch einen sozialen Zweck. Es ist alles wahnsinnig kompliziert", meinte sie. "Egal wie man hilft, das Mehr an Zeitaufwand haben Eltern, Sportler und Trainer", sagte Weinitschke. Deshalb sei der Sportbund Rheinland auch "stark am Drängeln, dass der Sport bei Kommunen, Kreis und Land eine angemessene Priorität bekommt", führte er weiter aus: "Ich glaube, dass es irgendwann richtig eng wird, dass die Vereinsmitglieder bleiben und sich weiter engagieren." Schenke hat ihren Optimismus noch nicht verloren. Der TuS Ahrweiler werde zwar "sicher nicht genauso wie vorher", sagte die Geschäftsführerin, "aber wir sind guter Dinge und werden das schon irgendwie gewuppt kriegen."