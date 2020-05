"Nur 25 Millimeter trennen mich vom Fliegen", so beschreibt Moritz Hamberger das Gefühl, wenn er auf seiner schmalen Slackline in 130 Meter Höhe über dem Meer vor Sardinen läuft. Der Laupheimer ist ein Meister im "Slacken" und das bringt ihn an ganz besondere Ort.

Lange haben Moritz Hamberger und sein Team auf diesen Moment gewartet. Als am Horizont vor der Sardinien die Sonne an diesem Tag untergeht, liegen monatelange Vorbereitungen und ein Tag Aufbau hinter ihnen.

Dauer 3:01 min Slackline extrem: Auf 25 Millimetern über das Meer "Nur 25 Millimeter trennen mich vom Fliegen", so beschreibt Moritz Hamberger das Gefühl, wenn er auf seiner schmalen Slackline in 130 Meter Höhe über das Meer vor Sardinen läuft. Der Laupheimer ist ein Meister im "Slacken" und das bringt in an sehr besondere Ort.

Kräftezehrender Aufbau beim Projekt "Connecting Islands"

Bis die Slackline in 130 Meter Höhe zwischen dem Pan di Zucchero und der Insel Sardinien gespannt ist, vergeht ein ganzer Tag - alles nur für diesen Moment dann auf der sogenannten "Highline" einer Variante der Slackline. Dieser einzigartige Moment: ganz alleine, mitten über dem Meer und ein wenig Wind von links und rechts.

"Wenn man dann in der Mitte von der Line sitzt, dann ist einfach 250 Meter in die eine Richtung, 250 Meter in die andere Richtung, 150 Meter nach unten einfach gar nichts. Es ist einfach nichts. Und man hört nix, außer dem Wind, der an einem vorbei saust und das Meer, das rauscht." Moritz Hamberger

Die Highline ist bei diesem Projekt 490 Meter lang, Moritz Hamberger braucht für eine Strecke 45 Minuten. Neben Kraft und Konzentration ist vor allem auch Kondition gefragt.



Highline: Königsdisziplin im Slacklinen



Die sportliche Vorbereitung für die 25 Millimeter schmale Highline ist die genauso schmale Longline. Moritz Hamburger aus Laupheim steht seit 10 Jahren auf der Slackline. An fast jedem Baum habe er am Laupheimer See schon mal eine Slackline befestigt, erzählt er lächelnd. Mittlerweile beherrscht der 24-Jährige fast jede Slackline-Disziplin: Trickline, Longline und eben die Highline. "Der Mensch ist nicht dafür gemacht auf so eine Highline draufzusteigen und sich so einer Situation auszusetzen. Und deshalb ist das natürlich schon was, wo man sich hinarbeiten muss", erzählt er SWR Sport.

Moritz Hamberger liebt das "slacken". Das sei der einzige Sport, der ihn bisher so gepackt hat, dass er gar nicht mehr damit aufhören kann. "Am Slacklinen fasziniert mich das, dass es so vielseitig ist und dass es so viele Möglichkeiten gibt sich selber auszuprobieren."

Events wegen Corona abgesagt

Corona-bedingt bleibt ihm gerade nur das Training am Laupheimer See, denn viele Reisen und Veranstaltungen sind abgesagt. Zum Glück habe er und sein Team aus dem Highline-Projekt vor Sardinen eine Sport-Dokumentation gemacht, "Connecting Islands". Diese Sport-Doku stellen sie jetzt gerade noch fertig. "Wir wären jetzt eigentlich arbeitslos, wenn man das so sieht. Gott sei Dank haben wir noch unsere anderen Standbeine und Gott sei Dank, schweißt uns jetzt auch das Projekt in gewisser Weise zusammen."

Weltrekordler im Team

Mit im Slackline-Team sind auch Simon Meirandres und Highline-Weltrekordler Quirin Herterich. Im August 2018 hat er in Norwegen mit seinem sturzfreien Lauf über eine Strecke von 2500 Meter in luftiger Höhe (200 Meter) einen Weltrekord aufgestellt. Auch damals war die Slackline gerade mal 25 Millimeter schmal.

"Ich stell mich da drauf und es schaut einfach unendlich lang aus. Man sieht nicht bis zum Ende, ich sehe die Personen am Ende nicht. Ich sehe nicht, was da ist, es geht ins Ungewisse." Quirin Herterich

Vor dem Rekordversuch war seine längste Strecke 1600 Meter. Das Schwierige sei nicht die Höhe, sagt Quirin Herterich damals. Das Schwierige sei die Streckenlänge und die zeitliche Dauer, in der er voll konzentriert sein muss. Nach drei Stunden und fünf Minuten ist er im August 2018 in Norwegen neuer Weltrekordler. "Es war einfach eine riesen Erleichterung. Ich habe zurückgeschaut und zum ersten mal den Blick von der anderen Seite gesehen und war überwältigt und glücklich."



Solche Reisen und Slackline-Projekte sind jetzt erstmal gestrichen - die Leidenschaft für den Sport aber ungebrochen. Die gemeinsame Erinnerung an den Moment auf der Highline vor Sardinen hält das Team rund um Moritz Hamberger aus Laupheim aber zusammen. Besondere Orte, an denen sie ihre Highline in Zukunft spannen wollen, gibt es noch viele, sagen sie.