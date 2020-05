Eigentlich dürfen Freibäder in Rheinland-Pfalz seit Mittwoch wieder öffnen. Doch für die meisten Schwimmbäder war das kaum möglich, denn sie mussten lange auf die Landesvorgaben warten.

Erst nachts um halb eins habe man das Hygienekonzept des Landes Rheinland-Pfalz bekommen, erzählt Alexander Brauer, Verwaltungsleiter des Schwimmbads in Mainz-Mombach. Dass die Freibäder am 27. Mai öffnen durften ist zwar schon länger klar, doch die Schwimmbadbetreiber mussten sehr lange auf das ausgearbeitete Hygienekonzept des Landes warten. In Mombach hat man sich früh Gedanken gemacht, wie es weitergehen kann, auch wenn in den Schwimmbädern zunächst nur über mögliche Auflagen spekuliert werden konnte.

"Im Moment arbeiten wir uns in das Hygienekonzept ein und schauen, was noch gemacht werden muss", sagt Alexander Brauer. Außerdem stehen er und sein Team in engem Kontakt mit den Behörden, um die Freigabe für ihr selbst ausgearbeitetes Konzept so schnell wie möglich zu erhalten – und bestenfalls schon am Donnerstag zu öffnen.

Dauer 2:27 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Coronavirus: Infektionsrisiko auch im Freibad? Die Anti-Corona-Maßnahmen werden gerade gelockert. Aber wie sieht es eigentlich mit Freibädern aus? Das Wasser birgt kaum Infektionsrisiken. Die Gefahr lauert an anderen Stellen. Audio herunterladen (2,1 MB | MP3)

Einige Freibäder haben schon am ersten Tag geöffnet

Das Freibad in Ingelheim hat bereits seit Mittwoch geöffnet. Bei der Ausarbeitung des eigenen Konzepts hatte man sich hier an den Hygienevorschriften anderer Bundesländer orientiert. Ebenfalls geöffnet ist das Freibad in Bad Dürkheim. Auf der Webseite des Freibads werden die Besucher über die neuen Regelungen und Verhaltensweisen aufgeklärt.

Schwimmbäder in Kaiserslautern noch länger geschlossen

Unsicher über eine Öffnung sind sich hingegen die Kommunen in der Westpfalz. Viele Bäder haben bisher nicht mit den regulären Vorbereitungen für die Freibadsaison begonnen, wie die beiden Schwimmbäder Waschmühle und Warmfreibad in Kaiserslautern. Nach Angaben eines Sprechers der Stadt werden sie erst in etwa sieben Wochen wieder öffnen können. Der Grund dafür ist nicht nur die notwendige Ausarbeitung eines Konzepts, das alle vorgeschriebenen Hygienevorschriften des Landes für eine Wiedereröffnung berücksichtigt, sondern auch die hohen Kosten. Der Stadtrat Kaiserslautern rechnet wegen der Corona-Krise mit zusätzlichen Personalkosten von etwa 900.000 Euro.

Andere Freibäder öffnen nach und nach

Der Pirmasenser Luft- und Badepark und das Waldfreibad in Herxheim werden sich in den nächsten Tagen mit den Genehmigungsbehörden über die finalen Pläne zur Wiedereröffnung abstimmen. Etwas länger wird die Anpassung der Hygienekonzepte für die Bäder in Alzey und Landau dauern, dort wird mit etwa zwei bis drei Wochen bis zur Öffnung der Freibäder gerechnet. Mindestens einen Monat Vorbereitungszeit benötigt nach Angaben der Verwaltung das Zweibrücker Schwimmbad.

Im Norden von Rheinland-Pfalz ist die Öffnung des Freibads in Vallendar bereits für den 6. Juni geplant, dagegen müsse in Nassau noch überlegt werden, wie die Hygienevorschriften des Landes genau umgesetzt werden können.

Wann welches Freibad öffnet und wie die Hygienekonzepte realisiert werden, bleibt abzuwarten. Fest steht: Die Rheinland-Pfälzer können zwar noch nicht überall sofort ins Wasser springen, doch sie müssen diesen Sommer definitiv nicht aufs Schwimmen verzichten.