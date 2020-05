Die Freibäder in Baden-Württemberg bleiben mindestens bis zum 5. Juni geschlossen. Bisher gibt es von der Landesregierung keine Freigabe. Im Falle einer Öffnung müssen Badegäste mit starken Einschränkungen rechnen.

"Das wird ein völlig anderes Freibad-Erlebnis als früher", sagt Jens Böhm, Sprecher der Bäderbetriebe Stuttgart (BBS) gegenüber SWR Sport. In den vergangenen Wochen hat der städtische Betreiber ein Konzept entworfen, um für den "Tag X" vorbereitet zu sein. Dabei gilt: Die Freibäder haben Priorität.

"Wir wollen zunächst die Freibäder wieder öffnen"

"Schwerpunktmäßig wollen wir zunächst die Freibäder wieder öffnen, dort haben wir die größten Flächen und frische Luft. Die Nachfrage wird deutlich höher sein als bei den Hallenbädern", so der BBS-Sprecher.

Wohl viele Auflagen

Böhm skizziert, wie der Freibad-Besuch in Stuttgart in naher Zukunft ablaufen könnte. Alle Badegäste müssten ihre Tickets online kaufen. Möglich soll das nur nach erfolgter Registrierung mit Hinterlegung von persönlichen Daten wie Name, Adresse, Anschrift und Telefonnummer sein. Damit sollen mögliche Infektionsketten zurückverfolgt werden können. Um große Schlangen vor dem Eingang zu verhindern, bekämen die Besucher beim Online-Kauf eine bestimmte Zeitspanne angewiesen, in der sie erscheinen sollen.

Besucherzahlen wohl stark begrenzt

Angelehnt an den "Pandemieplan Bäder" der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen e.V. (DGfdB) könnten auf der Anlage außerdem folgende Regeln gelten: Jeder Gast beziehungsweise jeder Haushalt müsste eine Liegefläche von mindestens 15 Quadratmetern haben. Im Wasser müsste ein Mindestabstand von 4,5 Quadratmetern eingehalten werden. Klar ist: Die Besucherzahlen wären dadurch stark begrenzt.

Baden in Schichten?

Um trotzdem vielen Menschen einen Freibad-Besuch zu ermöglichen, könnte der Badetag in zwei Schichten eingeteilt werden. Baden wäre dann entweder nur am Vormittag oder nur am Nachmittag möglich. Dazwischen würde das Freibad geräumt und desinfiziert werden.

Dauer 2:27 min Sendezeit 16:05 Uhr Sender SWR2 Coronavirus: Infektionsrisiko auch im Freibad? Die Anti-Corona-Maßnahmen werden gerade gelockert. Aber wie sieht es eigentlich mit Freibädern aus? Das Wasser birgt kaum Infektionsrisiken. Die Gefahr lauert an anderen Stellen. Audio herunterladen (2,1 MB | MP3)

Böhm nennt zur Veranschaulichung das Freibad Rosental in Stuttgart-Vaihingen. Im im vergangenen Jahr kamen am besucherstärksten Tag mehr als 14.000 Menschen. In naher Zukunft könnten möglicherweise dann nur noch maximal 3.600 Besucher erlaubt sein. 1.800 Besucher am Vormittag, 1.800 am Nachmittag.

Viele Ungewissheiten

Doch noch gibt es viele Unwägbarkeiten. Böhm spricht von einem "fragilen Konstrukt", da offen ist, wie genau die Vorgaben der Landesregierung am Ende aussehen werden. Ungewiss sei zum Beispiel, ob Duschen überhaupt geöffnet werden dürfen und auch der künftige Personalbedarf sei nur schwer einzuschätzen. Für Böhm ist klar: "Es ist nicht möglich, jeden einzelnen Gast zu beobachten, ob er sich an die Regeln hält." Am Ende käme es vor allem darauf an, wie diszipliniert sich die Besucher an die Abstands- und Hygieneregeln halten.

Wahrend die fünf Freibäder in Stuttgart trotz vieler möglicher Auflagen einigermaßen gut auf eine baldige Öffnung vorbereitet sind, haben andere noch große Skepsis. Timo Staudenmaier ist Bademeister im Freibad Lauterstein auf der Schwäbischen Alb. Er weiß nicht, ob sich der ganze Aufwand für die kleine Gemeinde im Kreis Göppingen lohnt, wenn zum Beispiel jeder Badegast beziehungsweise jeder Haushalt eine Liegefläche von mindestens 15 Quadratmetern bekommen muss.

Deutlich weniger Leute könnten das Freibad nutzen

"Dann können wir höchstens um die 150 Badegäste aufnehmen. Normalerweise haben wir um die 500 am Tag", sagt Staudenmaier. Abhilfe könnte nur ein Rotationsprinzip schaffen, so die Überlegung des Bademeisters. Die Gäste müssten dann zum Beispiel nach zwei Stunden das Freibad verlassen, um Platz zu machen für eine neue Gruppe.

Badesee gehört anders als die Freibäder zum "öffentlichen Raum"

Während sich in den Freibädern in Baden-Württemberg weiterhin nichts tut, herrscht an manchen Badeseen im Land schon reger Betrieb. Wie zum Beispiel am Badesee in Plüderhausen im Rems-Murr-Kreis. Schwimmen und plantschen ist dort erlaubt, denn der Badesee gehört anders als die Freibäder zum "öffentlichen Raum". Theoretisch darf dort jeder vorbeischauen, sei es zum Spazieren, zum Sonnenbaden oder eben zum Schwimmen. Wichtig ist dabei lediglich, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.

Zuständig für die Ordnung rund um den See ist die Ortspolizei. Andreas Schaffer, Bürgermeister von Plüderhausen, sagt, dass sich der Andrang bisher in Grenzen halte. Allerdings sei es schon "eine komische Situation", denn wenn die Temperaturen steigen und die Freibäder weiterhin geschlossen sind, könnte es bald sehr voll werden am Badesee in Plüderhausen.