Die "Mission Hattrick" ist für die Schwäbisch Hall Unicorns am Wochenende gescheitert. Der Titelverteidiger im American Football unterlag im German Bowl Rekordmeister New Yorker Lions Braunschweig (7:10). Trotzdem wurden die Unicorns nun in der schwäbischen Stadt begeistert empfangen.

Die Unicorns hatten im German Bowl 2017 und 2018 triumphiert und bis zum Finale gegen Braunschweig 50 Spiele in Folge gewonnen. Nun endete die imposante Serie - stolz auf die zurückliegenden Leistungen können die "Einhörner" natürlich trotzdem sein. Und das sahen auch die Anhänger der schwäbischen Footballer so. Knapp 1.200 Menschen fanden sich am Montagabend bei bestem Wetter auf dem Marktplatz ein. Zuvor war der entthronte Titelträger von Bürgermeister Herrmann-Josef Pelgrim im Rathaus von Schwäbisch Hall empfangen worden. Das Stadtoberhaupt "outete" sich dabei als Fan der Unicorns - trug er doch unter seinem Jacket ein grünes Jersey der Mannschaft. Pelgrim: "Es hat ein Quäntchen Glück gefehlt" Trotz der Niederlage gegen Braunschweig sei die Saison stark verlaufen, so Pelgrim: "Es hat ein Quäntchen Glück gefehlt. Trotzdem Danke und Glückwunsch." Der Bürgermeister verdeutlichte noch einmal die Bedeutung der Unicorns für Schwäbisch Hall: "Sie haben es mittlerweile geschafft, das Image der Stadt mit dem American Football so zu verknüpfen, dass daraus wieder etwas Neues entwickelt werden kann." Die Pleite gegen die Niedersachsen wurmte viele Spieler noch, so dass der Empfang im Vergleich zu den letzten Jahren kürzer ausfiel. "Die Menschen sind gekommen, um uns etwas zu geben" Der Stimmung tat das indes keinen Abbruch. Die Fans der Schwäbisch Hall Unicorns waren in der Abendsonne bei Freibier und Bratwürstchen für einen Euro bester Laune - was Balsam für die enttäuschte Mannschaft war. "In den vergangenen beiden Jahren hatten wir den Pokal dabei. Da haben wir den Fans sozusagen etwas mitgebracht. Diesmal aber sind die Menschen gekommen, um uns etwas zu geben. Das tut der Seele gut", freute sich Unicorns-Trainer Jordan Neuman.