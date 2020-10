per Mail teilen

Auf den Deutschland-Achter ist einmal mehr Verlass: Das deutsche Flaggschiff mit dem Trierer Richard Schmidt ruderte in Posen zum achten EM-Titel in Folge. Jason Osborne aus Mainz und Jonathan Rommelmann haben den nächsten Titel im Leichtgewichts-Doppelzweier indes knapp verpasst und mussten sich mit Silber begnügen.

Martin Sauer fackelte nicht lange. Nach dem achten EM-Titel in Folge schlüpfte der Steuermann des Deutschland-Achters kurzerhand in die Rolle des Zeremonienmeisters. Mit Maske ausgestattet überreichte er die Goldmedaillen an die Crew des deutschen Paradebootes.

Ausnahmestellung für den Achter

Damit untermauerte der Achter eindrucksvoll seine Ausnahmestellung - und rettete mit der einzigen Goldmedaille die Bilanz des Deutschen Ruderverbandes (DRV). "Dieser Sieg bedeutet uns so viel", sagte Torben Johannesen: "Es war so ein verrücktes Jahr."

Das deutsche Flaggschiff, das seit Rio 2016 bei Titelkämpfen ungeschlagen bleibt, ließ der Konkurrenz beim einzigen Härtetest des Jahres keine Chance. "Das war unser bestes Rennen bisher", sagte Schlagmann Hannes Ocik mit einem Augenzwinkern: "Das ist eine große Motivation für die anstehenden harten Wintermonate."

Entschädigung für ein gebrauchtes Jahr

Der deutsche Achter dominierte den Endlauf nach Belieben und gewann mit einer halben Bootslänge Vorsprung. Die Rumänen und die mitfavorisierten Niederländer mussten auf dem Maltasee mit Rang zwei und drei vorliebnehmen. Olympiasieger Großbritannien war nicht am Start. Für die deutsche Besatzung war bereits die Rückkehr aufs Wasser "eine riesige Erleichterung. Jeden nervt diese Corona-Sache extrem", hatte Richard Schmidt vor den Wettkämpfen gesagt. In Posen verdiente sich der Achter die Entschädigung für ein gebrauchtes Jahr.

Die Vorjahressieger Jason Osborne und Jonathan Rommelmann haben den nächsten Titel im Leichtgewichts-Doppelzweier knapp verpasst. Das Duo aus Mainz und Krefeld musste sich hinter Italien mit Silber begnügen, Bronze ging an Belgien.