per Mail teilen

42 rheinland-pfälzische Sportvereine haben bislang einen Antrag auf Finanzhilfen gestellt – von über 6.000 im Land. Ein Fehlstart also des vom Land mit 10 Millionen Euro ausgestatteten Schutzschirms?

Die bürokratischen Hürden seien sehr hoch, bemängeln in der Tat einige Vereinsvertreter. Nein, entgegnet dagegen der zuständige Minister, die Zahl 42 zeige, dass die Masse der Klubs mit der Pandemie sehr gut zurechtkäme. Der Schutzschild: Fehlstart oder Erfolgsmodell?

Corona bedroht die Existenz

Andreas Schwarz blickt auf den Sportplatz und schüttelt ungläubig den Kopf. Der Vorsitzende des FC Lauretta Frauenberg weiß, dass die Wiederinstandsetzung des Rasenplatzes mehrere zehntausend Euro kosten wird. Eine Horde Wildschweine hatte im vergangenen Jahr nahezu das gesamte Gelände des kleinen Fußball-Vereins in der Nähe von Idar-Oberstein verwüstet. "Wir waren guter Dinge, dass wir das alles gut geregelt bekommen", sagt Schwarz. Doch dann kam Corona. Und damit das Aus für wichtige Einnahmen aus Heimspielen, Gaststätten-Bewirtung und vereinseigenen Veranstaltungen. Schwarz: "Das bedroht unsere Existenz."

Dauer 2:34 min Rettungsschirm für Sportvereine in Rheinland-Pfalz 42 rheinland-pfälzische Sportvereine haben bislang einen Antrag auf Finanzhilfen gestellt – von über 6.000 im Land. Ein Fehlstart also des vom Land mit 10 Millionen Euro ausgestatteten Schutzschirms?

Schutzschild für Vereine die Hoffnung?

Die Hoffnung: der vom Land mit 10 Millionen Euro ausgestattete Schutzschild für Vereine. Doch der Antrag auf wichtige Finanzhilfen gestaltete sich erstmal schwierig. Weil der FC Lauretta eine Gaststätte betreibt, im Behörden-Deutsch also einen "wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb", muss er sich an die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (IBS) wenden. Dort können laufende Kosten des Vereins geltend gemacht werden, nicht aber entgangene Einnahmen durch die Pandemie-Zwangspause. "Wenn wir das über den Schutzschirm hätten machen können, dann hätten wir wenigstens 10.000 Euro ansetzen können", bedauert Schwarz. So aber bleibe deutlich weniger als zu erwartender Zuschuss.

Zu viele bürokratische Hürden

Dass der Schutzschild wichtig ist für die Vereine, bezweifelt niemand in Frauenberg. "Doch ich habe den Eindruck, es sind ein paar bürokratische Hürden zuviel", formuliert der langjährige Vereins-Vorsitzende. Sein Vorschlag: "Gut wäre es, zusätzlich vielleicht die Vereine in gewissen Bereichen von der Mehrwertsteuer-Pflicht zu befreien. Das würde auch helfen."

Minister Lewentz: Kein Verein soll kaputtgehen

Dass bislang nur 42 von über 6.000 Sportvereinen in seinem Bundesland einen Antrag eingereicht haben, sieht der zuständige Sportminister dagegen als Erfolg. "Das ist ein richtig gutes Zeichen", sagt Roger Lewentz (SPD). "Die ganz große Masse ist offenkundig in der Lage, mit der Pandemie einigermaßen umzugehen."

Verein Nummer 43 war kurz darauf Alemannia Nackenheim. Der Ringer-Bundesligist ist durch die Corona-Beschränkungen - wie viele andere Vereine auch - empfindlich gebeutelt. "Vor allem der Wegfall des Weinfestes kostet uns mehrere tausend Euro", erzählt Stephan Vielmuth. Der Vorsitzende des ehrenamtlich geführten Klubs konnte seinen Antrag direkt an den zuständigen Sportbund richten. Denn die Alemannia ist Körperschaftssteuer-befreit und kann somit auf die Höchstsumme des Schutzschildes hoffen: 12 000 Euro. Vielmuth: "Jeder Cent ist wichtig."

Das weiß auch Minister Roger Lewentz und betont: "Unser Ziel ist es, dass kein Sportverein in Rheinland-Pfalz durch die Pandemie kaputtgeht." Der verwaiste Fußballplatz in Frauenberg und die leere Ringerhalle in Nackenheim zeigen, dass der Sport von einem normalen Alltagsbetrieb immer noch weit entfernt ist.