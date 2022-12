KSC-Profi Rowby-John Rodriguez scheitert bei Darts-WM in Runde 1

Der österreichische Darts-Profi Rowby-John Rodriguez vom Karlsruher SC hat bei der Darts WM seine Erstrunden-Partie verloren. Sein Team fieberte in Karlsruhe vor dem Fernseher mit.

Beim letzten Darts halten alle den Atem an. Dann ein kollektives Aufstöhnen. Der Pfeil landet in der Doppel-18. Doch Jubel bricht keiner aus, in der Dachgeschosswohnung von Florian Flickinger, dem Abteilungsleiter Darts beim Karlsruher SC. Der Treffer zählt für Lourence Ilagan und besiegelt das Aus für KSC-Profi Rowby-John Rodriguez.

Rund eineinhalb Stunden zuvor: In seinem Erstrunden-Match gegen den Filipino Lourence Ilagan ist Rowby-John Rodriguez zwar Favorit, doch auf die leichte Schulter nehmen will der KSC-Spieler aus Wien seinen Gegner trotzdem nicht - und er tut gut daran. Von Beginn an zeigt Ilagan, dass er nicht zum Zuschauen in den Alexandra Palace gekommen ist. Schnell gewinnt der Filipino den ersten Satz und auch im zweiten läuft es nicht viel besser für Rodriguez. Bald führt Ilagan im zweiten Satz mit zwei Legs.

"Er kann das noch drehen" - Flickinger über Rowby-John Rodriguez

Rodriguez lässt sich davon jedoch nicht beeindrucken, dreht sich zum Publikum, spielt den Animateur. "Jetzt macht er eine Show mit dem Publikum, damit er ins Spiel kommt", bilanziert Flickinger vor dem heimischen Fernseher. Der kleine Psychotrick funktioniert. Rodriguez holt das dritte Leg und verkürzt auf 1:2. Ilagan jedoch schlägt zurück. Mit 1:3 unterliegt Rowby-John Rodriguez auch im zweiten Satz. Das sieht nicht gut aus. Die 20 Zuschauer in KSC-Trikots vor dem Fernseher in Karlsruhe werden langsam nervös. 0:2 aus Sicht von Rodriguez. Für Flickinger ist aber klar: "Er kann das absolut noch drehen."

Flickinger scheint recht zu behalten. Rodriguez kämpft sich zurück ins Spiel. Mit einem "jetzt ist er da" quittiert die Karlsruher Runde den Satzgewinn ihres Teamkollegen zum 1:2. Das Spiel ist wieder offen.

Rodriguez gleicht aus - beim KSC wird gehofft

Auch im vierten Durchgang treibt Rodriguez seinen Gegner vor sich her. Der 28-jährige Wiener mit philipinischen Wurzeln holt sich auch den vierten Satz und ist endgültig zurück im Spiel - 2:2. Der fünfte Satz wird entscheiden. In Karlsruhe macht sich Optimismus breit: "Du siehst jetzt an Ilagans Körpersprache: es läuft nicht bei ihm", meint Flickinger zu erkennen. Und wieder behält er recht. Den entscheidenden fünften Satz beginnt Rodriguez mit einem Break. Mit einer Doppel-18 geht Rodriguez mit 1:0 Legs in Führung. In Karlsruhe steigt die Stimmung. Doch nicht lange. Rodriguez vergibt zwei Chancen, das nächste Leg zu gewinnen, Ilagan ist da und gleicht zum 1:1 aus.

Das Momentum scheint wieder auf Seiten des Filipino - der sich auch gleich das nächste Leg holt. 2:1 steht es für Ilagan. Rodriguez kann zwar noch einmal ausgleichen, doch jetzt braucht er ein Break. Es sieht nicht gut aus für den Mann vom KSC. Und es geht auch nicht gut. Ilagan lässt sich das Leg nicht nehmen und gewinnt mit 3:2. Sein erster Sieg überhaupt im berühmt-berüchtigten "Ally Pally". Für Rowby-John Rodriguez ist die WM schon nach dem ersten Spiel vorbei.

Flickinger blickt schon auf Walldorf und Darmstadt

"Die Aufholjagd war eigentlich fast perfekt", findet Flickinger kurz nach dem Spiel. "Bis zu dem Moment, als er das 2:0 machen muss. Ich finde aber, dass er trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat, da kann er trotzdem stolz drauf sein", so Flickinger. Und jetzt? "Naja, jetzt geht's weiter", lächelt er. In Kürze muss Rodriguez wieder in der Bundesliga ran, bei Spielen gegen Walldorf und Darmstadt. "Wir werden ihn wieder aufbauen", sagt Flickinger. Seine 20-köpfige Zuschauer-Runde steht da schon längst selbst an der Dartscheibe. Selber spielen statt Erstrundensieg feiern - die Nacht in Karlsruhe könnte also trotzdem noch lang werden.