Vor genau 25 Jahren - am 27.11.1994 - krönte sich die Karlsruherin Regina Halmich das erste Mal zur Box-Europameisterin.

Es ist der 27. November 1994. In der Carl-Benz-Halle in Karlsruhe stehen sich zwei Frauen im Boxring gegenüber. Eine von ihnen ist die erst 18-jährige Lokalmatadorin Regina Halmich. Die 1,61 Meter große Karlsruherin kämpft gegen Cheryll Robertson aus Großbritannien. Es geht um den Europameistertitel im Super-Fliegengewicht.

Zehn Runden dauert der Kampf. Dann steht fest: Regina Halmich ist Deutschlands erste Box-Europameisterin. Und dieser Sieg war erst der Anfang ihrer erfolgreichen Karriere.

Regina Halmich: Zwölf Jahre ohne Niederlage

Fünf Monate später folgt der nächste Triumph. Halmich wird in einer leichteren Gewichtsklasse, im Fliegengewicht, ebenfalls Europameisterin. Ihren ersten Kampf um den WM-Titel verliert sie 1995 in Las Vegas durch technischen K.o., nur um sich zwei Monate später zuhause in Karlsruhe den Weltmeistertitel im Fliegengewicht zu sichern. Damit ist Halmich nach dem EM-Titel auch Deutschlands erste Box-Weltmeisterin.

Spätestens nach diesem Erfolg steht fest: Regina Halmich muss man ernst nehmen. Zu Beginn ihrer Karriere hatte sich die Badenerin noch "viele Machosprüche, sowohl von den Männern als auch den Journalisten, anhören müssen."

Bis 2007 verteidigt sie diesen Titel ohne Niederlage und gewinnt zudem die WM-Titel im Super-Fliegengewicht und im Junior-Bantamgewicht. Bei ihrem Karriereende 2017 hat sie 54 ihrer 56 Kämpfe gewonnen.

Eine, die über den Tellerrand schaut

Neben dem Sport weiß sie sich in der Öffentlichkeit zu vermarkten. 2001 bricht sie "TV Total"-Moderator Stefan Raab in einem TV-Kampf die Nase. Bilder von ihr im Magazin "Playboy" machen sie weiter bekannt.

Seit ihrem Karriereende arbeitet Halmich als Moderatorin. Darüber hinaus engagiert sich die 43-Jährige für verschiedene soziale Projekte. Dabei unterstützt sie unter anderem Kriminalitätsopfer, Kinder und Tiere.

Doch auch wenn sie den aktiven Boxsport inzwischen hinter sich gelassen hat, erinnert sie sich noch gerne an ihren ersten Titel vor 25 Jahren, auch wenn sie "erschreckt feststellt, wie lange das schon her ist".