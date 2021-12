Neue Regeln in Rheinland-Pfalz: 2G-plus in Fitnessstudios und beim Hallensport

Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat beschlossen, die Corona-Schutzmaßnahmen ab dem 04. Dezember noch einmal zu erhöhen. Das hat auch Auswirkungen auf den Sport in Innenräumen.

Die zunehmenden Corona-Infektionszahlen in Rheinland-Pfalz machen natürlich auch vor dem Sport keinen Halt. Ab Samstag müssen deshalb auch geimpfte Sportlerinnen und Sportler unter Umständen einen gültigen negativen Test vorlegen. Die 2G-plus-Regelt gilt in Innenräumen - dort, wo keine Maske getragen werden kann. Also beispielsweise beim Handball oder Basketball, aber auch in Fitnessstudios. Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) erklärte, dass dabei Selbsttests unter Aufsicht möglich seien.

Keine vollen Bundesligastadien mehr

Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte außerdem, es dürfe Bilder voller Bundesligastadien einfach nicht mehr geben und kündigte dazu eine neue zeitnahe Regelung an, "die möglichst bundeseinheitlich sein soll".