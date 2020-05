Seit heute dürfen die Fitnessstudios in Rheinland-Pfalz wieder öffnen. Die ersten Reaktionen darauf sind positiv. Kritik gibt es aber an der späten Veröffentlichung der Hygieneregeln.

Eine Trainingseinheit darf nicht länger als 90 Minuten dauern, nach jeder Benutzung der Geräte müssen sie desinfiziert werden, und die Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Für die Kunden eines Bodenheimer Fitnessstudios ist einiges anders als im Normalbetrieb. Trotzdem sind sie froh, dass sie jetzt wieder trainieren können. "Ich bin natürlich sehr erleichtert. Mehr als zwei Monate konnte ich jetzt nicht gehen", sagt ein Kunde. Ein anderer spricht von einem tollen, neuen Gefühl nach acht Wochen ohne Training.

Dauer 0:20 min Fitnessstudio-Kunde ist froh über Öffnung Fitnessstudios in Rheinland-Pfalz wieder geöffnet.

Der große Ansturm blieb aus

Lange Schlangen vor dem Studio gab es in Bodenheim nicht, der Betrieb lief eher schleppend an. Viele Kunden wollten erstmal abwarten und gerade ältere Menschen, die in der Regel morgens trainieren und zur Risikogruppe gehören, blieben dem Studio fern, so Jens Kreischer, Geschäftsführer in Bodenheim. Er hat die Hygieneauflagen des Landes Rheinland-Pfalz mit seinem Team schnellstmöglich umgesetzt. Viele Geräte sind abgesperrt, um den Mindestabstand einzuhalten. Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen.

Dauer 1:06 min Fitnessstudio-Betreiber zu Hygieneregeln Fitnessstudio-Betreiber zu Hygieneregeln

Hygienerichtlinien kamen für Betreiber zu spät

Unzufrieden war Kreischer mit dem Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Hygienerichtlinien. Montagabend wurden sie veröffentlicht, am heutigen Mittwoch war schon der Tag der Öffnung. Nicht alles in Bodenheim konnte pünktlich umgesetzt werden, deswegen bleiben die Kursräume auch erst einmal noch geschlossen.

Dauer 1:05 min Fitnessstudio-Betreiber verärgert über späte Verkündung der Hygieneregeln Fitnessstudio-Betreiber verärgert über späte Hygieneregeln.

Trotzdem läuft der Betrieb jetzt wieder an. Innerhalb der nächsten Woche soll alles soweit organisiert sein, dass auch die aktuell geschlossenen Bereiche wieder öffnen können. An die neuen Regeln im Studio müssen sich die Kunden aber teilweise noch gewöhnen.

Dauer 0:25 min Fitnessstudio-Kundin über Einhaltung der Hygieneregeln Fitnessstudio-Kundin über Einhaltung der Hygieneregeln.

Trotz aller Einschränkungen ist die Freude über die Öffnung groß, denn für viele ist es ein Schritt zurück in die Normalität.