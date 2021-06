Wegen einer rassistischen Beleidigung eines Gegenspielers darf Football-Profi Jacob Wright in der Saison 2021 kein Spiel mehr bestreiten.

Die European League of Football (ELF) sperrte den Quarterback der Stuttgart Surge am Montag für die laufende Spielzeit, der Club trennte sich mit sofortiger Wirkung von ihm.

Es bestehe kein Zweifel

Wright habe am vergangenen Sonntag einen Spieler der Frankfurt Galaxy rassistisch beleidigt. Das hätten Gespräche zwischen ELF-Commissioner Patrick Esume, den Verantwortlichen der beiden Vereine, den betroffenen Spielern sowie den Schiedsrichtern ergeben, hieß es in einer Mitteilung der Liga. "Es besteht kein Zweifel daran, dass sich die Vorfälle so zugetragen haben. Daher haben wir die Entscheidung getroffen, mit aller Konsequenz und Härte vorzugehen", sagte Esume. "Wir setzen ein klares Signal, dass in der European League of Football kein Platz für Rassismus oder irgendeine Form von Diskriminierung und Ausgrenzung ist. Das entspricht nicht den Werten, die wir in unserer Liga leben". Football bedeute Familie und sei für jeden da.