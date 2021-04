Der Sport ist oft beispielgebend dafür, wie gut Integration in Deutschland funktionieren kann. Dies ist die Geschichte von Antoine de Padou Izere Shima, genannt Padou. Eine Geschichte, die von Ruanda in die Pfalz führt und vielleicht bei Olympia endet.

Antoine de Padou Izere Shima ist Gewichtheber aus Leidenschaft. Er hat noch viel vor, trainiert seit kurzem am Olympiastützpunkt in Leimen bei Heidelberg. Jeder Tag beginnt gleich: "Ich quäle mich jeden Morgen aus dem Bett und sag mir: warum mach' ich das eigentlich? Und nach dem Training, dieses Gefühl, das ist das was mich am meisten motiviert, weiterzumachen. Deswegen betreibe ich diese Sportart", sagt Padou über sich selbst und seine gelegentlichen Motivationsprobleme.

Aus Ruanda zum bis dahin unbekannten Sport

Padou wusste gar nicht was Gewichtheben ist, vor zehn Jahren, als seine Mutter einen Deutschen heiratete und er aus Ruanda in die Pfalz kam. Er landete beim KSV Grünstadt. Hier sammelte er schon als Schüler Meistertitel. Der KSV wurde zu seiner zweiten Familie. Padou sagt: "Mit diesem Verein habe ich sehr viel erlebt. Positive wie negative Sachen, wie zum Beispiel das Thema mit der Abschiebung".

Dass Padou heute in der Nähe von Grünstadt leben kann, ist nicht selbstverständlich. Die deutsch-afrikanische Ehe der Mutter war schnell gescheitert. Es drohte die Abschiebung, Viele halfen - auch der Verein. Resultat: Padou ist längst deutscher Staatsbürger. Und kann heute über seine harten Anfänge in Deutschland lachen.

Deutschkurs in den Sommerferien

"Als die anderen in den Ferien waren, musste ich nach Neustadt zu einem Deutschkurs. Die ganzen sechs Wochen, Sommerferien. Andere haben schön - Schwimmbad hier und alles - und ich musste von 6 bis 13 Uhr zum Deutschkurs, lacht Padou rückblickend über die anfangs schweren Zeiten. Schließlich hat er Abitur gemacht, studiert Wirtschaftspädagogik im zweiten Semester.

Am Olympiastützpunkt in Leimen ist Almir Velagic ist sein Trainer. Auch einer, der als Kind nach Deutschland kam - und für Deutschland zu Olympischen Spielen fuhr. Mit Prognosen für seinen Schützling hält sich Velagic zurück: "Es ist schwierig irgendetwas vorherzusagen, weil man nie weiß, wo es am Ende hingehen kann. Wir arbeiten in kleinen Etappen, sein nächstes Ziel wäre die Europameisterschaft der U23, September. Und es ist unser Ziel da die Norm zu knacken, dass er da mal international dabei ist", sagt sein strenger Coach, der selbst drei Mal Deutscher Meister wurde und 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking dabei war.

Olympia als Ziel

Antoine de Padou Izere Shima ist erst 20 Jahre alt. Da muss man abwarten, ob er sich körperlich so entwickelt, dass er auch als Erwachsener ein Top-Gewichtheber werden kann. Sein Ziel ist klar: "Ich glaube für jeden Leistungssportler ist der Traum irgendwann mal auf Olympia zu fahren. Das ist der größte Traum den ich habe." Realistisch wäre Olympia 2028. Mindestens bis dahin wird er sich also morgens aus dem Bett quälen und eine Antwort auf die Frage haben, warum er sich das alles antut.