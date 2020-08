Die Rhein Neckar Löwen haben in Melsungen überraschend deutlich mit 26:31 verloren. Dabei war zur Halbzeit noch alles offen. Doch gegen die starke Melsunger Abwehr fanden die Löwen kein Durchkommen.

Mit einer breiten Brust reisten die Löwen nach ihrem überzeugenden Sieg gegen Magdeburg nach Melsungen. Das Ziel war klar: Mit einem weiteren Sieg und zwei Punkten den Druck auf den Spitzenreiter Hannover-Burgdorf erhöhen und die Verfolger nicht näher kommen lassen. Doch das gelang nicht. Mit 26:31 verloren die Badener überraschend deutlich und verpassten damit den möglichen Sprung an die Spitze.

Löwen belohnen eigene Aufholjagd nicht

Die Löwen erwischten keinen guten Start und mussten früh einem Rückstand hinterher laufen. In der Abwehr bekamen die Gäste keinen richtigen Zugriff auf die durchsetzungsstarken Melsunger und im Angriff fehlte es an Ideen. So gingen die Nordhessen mit 12:8 in Führung. Doch die Löwen berappelten sich am Ende der ersten Halbzeit noch einmal und nutzen die zwischenzeitliche Melsunger Verunsicherung. Dank einer tollen Aufholjagd gingen die Löwen nach 27 Minuten sogar mit 13:12 in Führung. Mit einem 14:14 verabschiedeten sich die Mannschaften dann in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederanpfiff konnten die Löwen allerdings nicht mehr an die letzen Minuten der ersten Halbzeit anknüpfen. Die Melsunger nutzen eine weitere Schwächephase der Badener und bauten ihren Vorsprung nach 40 Minuten auf 20:16 aus. Diesen Rückstand konnte das Team von Kristjan Andersson nicht mehr aufholen und verlor am Ende überraschend deutlich, aber verdient, mit 26:31.

Bester Werfer der Löwen war wieder einmal Uwe Gensheimer mit sieben Treffern. Die Rhein Neckar Löwen behalten zwar ihren zweiten Tabellenplatz, sind nun aber punktgleich mit Verfolger Leipzig, der gegen den Bergischen HC mit 35:32 gewann.



Im Spitzenduell setzte sich der Tabellenführer Hannover-Burgdorf in einem packenden Spiel kann gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 23:22 durch.