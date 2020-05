per Mail teilen

Die Lockerungen für den Breiten- und Freizeitsport in Baden-Württemberg sind beschlossen: Voraussichtlich ab Montag, 11. Mai, ist kontaktloser Sport im Freien erlaubt. Fitness-Studios, Tanzschulen und Kletterhallen sollen folgen.

Das "Go" ist also da für Sportbetrieb im Freien. Dennoch gelten dafür auch in Baden-Württemberg spezielle Corona-Regeln, die kontrolliert werden.

Mit Abstand, kontaktfrei, unter freiem Himmel

Als Bedingungen für den Neustart im Breitensport werden unter anderem genannt, dass eine ausreichende Distanz von 1,5 bis 2 Metern gewährleistet ist und der Sport kontaktfrei und unter freiem Himmel ausgeübt wird. Darunter zählen demnach Sportarten wie Tennis, Golf oder Leichtathletik.

Damit erfüllen die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder den Wunsch von Baden-Württembergs Sportministerin Susanne Eisenmann (CDU), die vor wenigen Tagen Lockerungen für die Öffnung von Sportanlagen und die Wiederaufnahme des Amateur- und Breitensports gefordert hatte.

Fitnessstudio-Öffnung ab Pfingsten geplant

"Der Landessportverband Baden-Württemberg e.V. (LSVBW) begrüßt eine Wiederaufnahme des Vereinssports ab Montag", hieß es in den vergangenen Tagen auch bereits vom Landessportverband.

Ähnlich wie im Bereich der Gastronomie plant die grün-schwarze Landesregierung ab Pfingsten dann offenbar die Öffnung von Fitnessstudios, Tanzschulen und Kletterhallen. Auch Freizeitparks sollen folgen.

Indoor-Sport und Schwimmbäder abhängig von Länderentscheidung

Nach den Beratungen von Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder wird darauf hingewiesen, dass die Länder "in eigener Verantwortung vor dem Hintergrund des jeweiligen Infektionsgeschehens und landesspezifischer Besonderheiten über die schrittweise Öffnung" diverse Bereiche entscheiden. Darunter fällt auch der Sportbetrieb "in allen öffentlichen und privaten Indoor-Sportanlagen, Schwimm- und Spaßbädern."

Kontaktsportarten müssen sich weiter gedulden

Ringer, Tänzer und Boxer müssen sich vorerst weiter gedulden. Sportarten mit Körperkontakt bleiben weiterhin verboten, wie es aus dem zuständigen Ministerium am Dienstag hieß. Im Amateur-Fußball soll Zirkeltraining ab kommender Woche wieder erlaubt sein.

Auch der Hallensport in der Warteschleife

Nach Auffassung des Landessportverands Baden-Württemberg dürfe der Hallensport nicht vergessen werden. "Ein weiterer Schritt in die Halle ist in enger Abstimmung mit den sportmedizinischen Beratern ebenfalls notwendig", so der LSV.