Dieser Moment schockte alle Zuschauer: Jonathan Horne fällt beim olympischen Karate-Turnier unglücklich auf den rechten Arm, kugelt sich den Ellenbogen aus und schreit vor Schmerzen. Der Traum von der Goldmedaille ist geplatzt. Zwei Wochen nach dem Olympia-Schock ist der Arm operiert und der Weltmeister aus Kaiserslautern blickt im Exklusiv-Interview mit SWR Sport schon wieder nach vorne: "Traurig zu sein, das bringt mir nix. Mir geht’s gut."

Zum ersten Mal seit dem Horror-Sturz in Tokio geht Jonathan Horne wieder die Stufen hinauf zu seinem Dojo des Teikyo Karate-Teams in Kaiserslautern – dorthin also, wo er monatelang für den großen Olympia-Traum geschuftet hat. Statt mit einer Medaille kehrt er jetzt aber mit einem operierten Arm zurück, der zur Schonung in einer Orthese steckt. Enttäuscht? "Nein", so die überraschende Antwort, "enttäuscht bin ich nicht."

Da ist seine Sportart Karate zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal olympisch, er reist als Weltmeister und damit als Topfavorit auf Gold an und hadert jetzt nicht mit dem Schicksal? "Nein, da muss ich Sie enttäuschen", lacht Jonathan Horne. "Ich war dabei. Es war schön. Klar hätte ich mir was Besseres vorstellen können: Dass ich meine Kämpfe mache, dann Halbfinale, Finale... Aber da hinterher zu trauern, oder zu sagen, was ist das für ein Mist, das bringt mir nix. Ich konzentriere mich jetzt auf die Heilung und Genesung. Und hoffentlich steh ich irgendwann wieder auf der Matte!"

Nur 5 Sekunden fehlten bis zum Sieg

Jonathan Horne wirkt gefestigt, sogar optimistisch. Trotz des unfassbaren Pechs in Tokio. Er führte nach Punkten in diesem Vorrunden-Kampf. Es waren nur noch fünf Sekunden bis zum Sieg - und dann stürzte er so unglücklich auf seinen rechten Arm, dass der Ellenbogen auskugelte und das Hauptband im Gelenk komplett abriss. "Ich hab mich selbst noch nie so schreien hören", blickt der mehrfache Welt- und Europameister nachdenklich zurück. Hat er sich das Video davon nochmal angeschaut? "Nein. Das muss nicht sein."

Rückhalt in der Familie

Der Augenblick des Unglücks ist noch immer präsent. "Mein erster Gedanke war: Der Arm ist komplett gebrochen und das Turnier ist vorbei." War es auch. Auf einer Trage musste Jonathan Horne aus der Halle gebracht werden. Es folgte die Rückreise und die Operation in einer Spezialklinik in Rostock und jetzt Reha und Verarbeitung des Ganzen zuhause in seiner Heimatstadt Kaiserslautern. "Gott sei Dank hab ich sehr gute Freunde und eine Familie, die immer hinter mir stehen, mir gut zureden und sich sehr gut um mich kümmern." Und er betont es dann noch einmal: "Es geht mir gut."

Tränen beim Trainer

Freunde und Familie waren es auch, die den tragischen Sturz zuhause am Fernseher live miterlebt haben. Eigentlich wollten sie froh gelaunt nur mitfiebern und dann ein bisschen feiern, erzählt Uwe Schwehm, seit 22 Jahren Trainer und Vertrauensperson von Jonathan Horne. Doch dann der Sturz. "Im ersten Moment ist das sehr beklemmend und schockierend, wenn man sieht, dass der eigene Schüler auf der Matte liegt und verletzt ist."

Schwehm, selbst mehrfacher Welt- und Europameister und mittlerweile einer der erfolgreichsten Karate-Trainer, bekommt immer noch Gänsehaut, wenn er daran denkt, wie er mit seinem Schützling mitgelitten hat: "Ich will nicht sagen, dass es das heulende Elend war. Aber die Tränen sind schon geflossen, ja."

Kein Gedanke an Rücktritt

Jonathan Horne liegt derweil auf der Bank bei den "Physio Athletics" in Kaiserslautern. Täglich wird er derzeit dort betreut. Der rechte Arm muss gezielt und vorsichtig bewegt werden, um nach der Operation möglichst wenig Vernarbungen entstehen zu lassen und damit die Muskulatur sich nicht allzu sehr zurückbildet.

"Das Band war ja komplett rausgerissen. Das wurde bei der OP wieder verankert. Es gab auch einen kleinen Knorpelschaden, aber der ist nicht der Rede wert", erzählt Jonathan Horne und lächelt. Ob der Gedanke an einen Rücktritt da ist? "Nein. Über ein Karriere-Ende in so einem Moment nachzudenken, finde ich fehlerhaft. Das habe ich auch nicht getan", sagt der 32-Jährige und blickt auf den dick bandagierten Ellenbogen. "Je nachdem, wie mein Körper es zulässt, wenn wieder alles perfekt ist, kann es natürlich weiter gehen."

Olympia 2028?

Doch er weiß: eine Olympia-Chance wird er nicht mehr bekommen. Denn frühestens 2028 könnte Karate wieder zu den Spielen zugelassen werden. "Das wär definitiv nicht mehr in meiner Karriere." Definitiv? Jonathan Horne lacht. "Ich mache nicht bis 2028. Das ist in jedem Fall nicht drin!" So klar er diesen Entschluss für sich selbst fasst, so eindeutig wünscht er seiner Sportart eine olympische Zukunft: "Ich wünsche es mir für die Zukunft, damit zukünftige Sportler dieses tolle Event auch erleben können."