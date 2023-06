75 Jahre HHG - "Gymnasium für Spitzensportler" feiert Geburtstag

HHG - das steht für das Heinrich-Heine-Gymnasium in Kaiserslautern. Weltmeister, Olympiasieger und Spitzensportler sind hier zur Schule gegangen. Am Freitag feiert es den 75. Geburtstag.

Mal wieder die Schulbank drücken. Jan van Eijden und Emma Moszczynski sitzen im leeren Klassenzimmer ihrer ehemaligen Schule. Natürlich nur für die SWR-Kamera. Im "echten Leben" sind beide längst Spitzensportler. Moszczynski ist Badmintonspielerin, sechsmalige deutsche Nachwuchsmeisterin und Bronzegewinnerin bei der Jugend-Europameisterschaft - van Eijden hingegen deutscher Nationaltrainer der Bahnrad-Profis. Als aktiver Bahnradfahrer gewann er zweimal die Weltmeisterschaft. Gemeinsam haben sie vor allem eines: Die Schule.

"Du weißt nicht, was mit dem Sport irgendwann kommt und wenn du das Abi in der Tasche hast, weißt du, es stehen einem irgendwie die Türen offen", erklärt Jan van Eijden. Auch Emma Moszczynski sieht das so. Ihr Abischnitt: 1,3! Die Erinnerungen an ihre Schulzeit sind noch frisch: "Ich denke an Biologie mit Herrn Scherbaum, das habe ich immer sehr genossen", erzählt sie.

Ehemalige "Talente" gratulieren per Grußbotschaft

Beim Festakt in der Aula wird deutlich: Das Heinrich-Heine-Gymnasium hat in den vergangenen 75 Jahren viele Talente sportlich, schulisch und persönlich geprägt. Olympiasiegerin Miriam Welte gratuliert per Grußbotschaft. Auch Fußball-Nationalkeeper Kevin Trapp oder Karate-Weltmeister Jonathan Horne sind hier zur Schule gegangen.

Die Förderung junger Sportlerinnen und Sportler ist für eine Schule kein einfaches Unterfangen. Leistungszentren für die jeweiligen Sportarten müssen in unmittelbarer Nähe sein, zudem benötigt es individuelle Stundenpläne, die auf Trainingslager und Wettkämpfe abgestimmt sind. Schulleiter Ulrich Becker weiß um die Bedürfnisse der angehenden Profisportler: "Die sind dann wegen einer Weltmeisterschaft drei, vier Wochen weg. Das heißt, ich muss versuchen, die heranzuholen, schicke ihnen Material digital. Das geht, aber man muss sie wieder mitnehmen, integrieren, ohne zu sagen, ach du weißt ja wieder nix, das war ja nix."

Schulleiter wünscht sich neue Sporthalle

Um als Schule mit Leistungssport- und Hochbegabtenförderung weiterhin zu bestehen, hat der Schulleiter auch eine Wunschliste. Darauf steht ganz oben eine neue Sporthalle. "Wenn wir diese Halle nicht haben, werden wir sportlich abgehängt. Dann werden wir künftig fortgeschrittenen Breitensport machen, aber keinen Spitzensport." Doch auch nach 75 Jahren wünscht man sich im Heinrich-Heine-Gymnasium nach wie vor viele Medaillenträger.