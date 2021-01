Alina Böhm hat sich bei den Deutschen Meisterschaften im Judo den Titel in der Klasse bis 70 Kilogramm gesichert. Für die U18- Europa- und Vizeweltmeisterin ist er der erste Meistertitel in der Damenklasse.

Es war ein hartes Stück Arbeit für Alina Böhm, bis sie am Ende "überglücklich" in die Kamera strahlen konnte. Besonders im Halbfinale stieß die 21-Jährige gegen ihre ehemalige Heubacher Teamkollegin an ihre Grenzen: Lange hatte sie geführt, doch dann glich ihre Gegnerin aus. Und der extrem kräftezehrende Kampf ging in die Verlängerung. Mit glücklichem Ausgang für Böhm. "Ich war komplett k.o. danach. Ich mein zehn Minuten, ein normaler Kampf geht vier und dann wirds schon hart. Es war so ein Kopf-an-Kopf-Rennen und bis zum Schluss ein Wechselspiel der Gefühle", sagte Böhm nach ihrem Halbfinalkampf.

Böhm macht im Finale kurzen Prozess

Etwas abgeschlagen, aber mit unbedingten Siegeswillen, ging Böhm dann ins Finale gegen Marlene Galandi aus Potsdam. Schnell erkannte die Heubacherin ihre Chance und nahm ihre Gegnerin in den Würgegriff. "Ich habe ihr die Halsschlagader abgedrückt", erklärte Böhm nach dem Kampf. "Das klingt grausam, ist aber so". Damit zwang sie ihre Kontrahentin zum Aufgeben. So erkämpfte sich Alina Böhm in einer knappen Minute den Deutschen Meistertitel in der Kategorie bis 70 Kilogramm.

"Kurz und trocken", sagte sie und strahlte in die Kameras der Schaarena, wo am Samstag und Sonntag insgesamt 14 Meistertitel vergeben wurden. Mit ihrem Triumph in der Damenklasse hat Alina Böhm noch einmal ihre großen sportlichen Ambitionen unterstrichen. Die Olympischen Spiele in Tokio kommen für die 21-Jährige zu früh, Paris in vier Jahren ist ihr großes Ziel. Jetzt freut sich sie aber erst einmal auf ein "richtig gutes Gewinneressen".