In Neustadt an der Weinstraße fanden am Wochenende die Deutschen Meisterschaften der Damen und Herren in der Altersklasse 30 statt. Der Titel bei den Damen war hart umkämpft.

"Ich bin zweimal Vierte geworden (...), deswegen ist es jetzt umso schöner, dass es geklappt hat. Und vor allem wie - also das war ja jetzt noch ein Monster-Putt zum Ende", die Stuttgarterin Hanne Rieke Gerding strahlt auf dem Golfplatz in Neustadt. Sie lag zunächst einen Schlag hinter der Titelverteidigerin Nicola Rössler. Mit dem allerletzten Schlag sicherte sie sich aber den Sieg und ihre erste Medaille bei Deutschen Meisterschaften. Video herunterladen (3,9 MB | MP4) Bei den Männern gewann Christopher Huvermann vom Golfclub Hösel e.V. vor Stefan Wiedergrün (Frankfurter Golf Club e.V.) und Julian Schinnenburg, der wie Hanne Rieke Gerding für den Stuttgarter Golf-Club Solitude am Start war.