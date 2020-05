Auch wenn es in Zeiten von Corona noch ein Weilchen dauern kann - die Zeiten in denen die Tanzflächen von großen Festen oder runden Geburtstagsfeiern erobert werden wollen, werden wieder kommen. SWR Sport macht euch fit in Gesellschaftstänzen.

Gesellige Feste, große Feiern, Konzerte. All das ist in der aktuellen Corona-Pandemie nicht erlaubt. Die deutschen Tanzflächen sind leer. Aber das hält die beiden engagierten Tanzlehrer Beate und Dominik aus Kaiserslautern nicht ab. Sie zeigen den SWR Sport-Zuschauern drei Tänze, die sie in ihrem Wohnzimmer nachtanzen können – vom Grundschritt bis zu den ersten anspruchsvollen Figuren. Optimal für Anfänger, aber auch für geübte Tänzer, die ihre Basics noch einmal auffrischen wollen. Und danach seid ihr fit für die nächste Tanzfläche. Heute: Langsamer Walzer Wenn es auch mal etwas ruhiger und romantischer sein darf, ist der langsame Walzer genau das richtige. Der Standardtanz der Standardtänze darf zum Beispiel auf keiner Hochzeit fehlen. Im Dreivierteltakt erobern Paare mit fließenden Bewegungen ganzen Tanzflächen, aber es reicht auch ein kleines Wohnzimmer, um die Grundlagen des langsamen Walzers zu lernen. Beate und Dominique zeigen, wie es geht. Langsamer Walzer - Folge 1 In der ersten Folge gibts die richtige Tanzhaltung und den Grundschritt des langsamen Walzers. Dauer 4:50 min Langsamer Walzer - Folge 1 Tanzhaltung und Grundschritt Langsamer Walzer - Folge 2 Das Damensolo und der außenseitliche Wechsel - weiter gehts mit dem langsamen Walzer. Dauer 3:37 min Langsamer Walzer- Folge 2 Damensolo und außenseitlicher Wechsel Langsamer Walzer - Folge 3 Letzte Runde und die hat es in sich. Der "Doppelchecker" klingt cool und das ist er auch. Beate und Dominique zeigen ihn euch. Dauer 3:22 min Langsamer Walzer - Folge 3 Doppelchecker und Profitanz