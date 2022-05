"German Giant" Gabriel Clemens ist "heiß auf den Darts Grand Prix in Stuttgart"

Deutschlands bester Dartspieler Gabriel Clemens befindet sich in einer Formkrise. Beim European Darts Grand Prix in Stuttgart (ab Freitag 13 Uhr) will der Spieler vom DV Kaiserslautern wieder zeigen, warum mit ihm zu rechnen ist.

28. Dezember 2020, Londoner Alexandra Palace: Gabriel Clemens atmet tief ein, fokussiert sich, wirft - und trifft. Die Menge tobt. Der Dartspieler vom DV Kaiserslautern besiegt den amtierenden Weltmeister Peter Wright und steht als erster Deutscher überhaupt im Achtelfinale einer Darts-WM. Es ist der größte Erfolg seiner bisherigen Karriere.

Rund eineinhalb Jahre später erwartet den 38-Jährigen vermutlich eine noch größere Bühne - und das in Deutschland. Vom 20. bis 22. Mai findet in der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle der European Darts Grand Prix statt. Knapp 12000 Menschen finden in der Bad Canstatter Mehrzweckhalle Platz. Damit könnte der Grand Prix in Stuttgart - wenn alle Tickets verkauft werden - das bis dato größte europäische Dartsturnier werden.

Vorfreude auf Dartsturnier in Stuttgart

Der "German Giant", wie sich Clemens mit Spitznamen nennt, trifft am Freitagabend in der ersten Runde auf den Schweden Johan Engström, eine Pflichtaufgabe. Favoriten sind dennoch andere.

Da wären zum Beispiel der amtierende Sieger José de Sousa, der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen oder der aktuelle Weltmeister Peter Wright. Große Namen, die sich einiges vorgenommen haben. Die Top 16 der Weltrangliste ist automatisch für die zweite Runde qualifiziert. Dartsfans erwartet ein Turnier auf höchstem Niveau.

Trotz Außenseiterchancen ist es für Clemens ein besonderes Turnier. "Es ist schön vor Leuten zu spielen, die deinen Namen rufen und sich freuen, wenn du auf die Bühne kommst", sagt der 38-Jährige im Gespräch mit SWR Sport. Die Vorfreude sei groß. Auch, weil die Größe der Halle einiges verspreche.

"Ich bin heiß auf den Darts Grand Prix in Stuttgart."

Raus aus dem Formtief dank Unterstützung der Freundin?

Unterstützung, die "Gaga", wie er seit Kindheitstagen genannt wird, gut gebrauchen kann. Zuletzt lief der Dartsprofi seiner Form hinterher. "Ich habe definitiv eine schwächere Phase, es läuft nicht, wie ich es will", bestätigt Clemens gegenüber SWR Sport. Das lag vor allem an gesundheitlichen Problemen, mit denen er zu kämpfen hatte. Der Wurfarm wollte nicht mitmachen, deshalb musste das Trainingspensum heruntergeschraubt werden. "Das merkst du dann sofort", resümiert der 38-Jährige. Seit wenigen Wochen kann er wieder seinen gewöhnlichen Trainingsplan abspulen und hofft nun auf wiederkehrende Konstanz. Gewöhnlicher Trainingsplan: Das heißt vier bis sechs Stunden Dartstraining am Tag. Dazu kommen Medientermine, Sponsorentreffen und Reisen. Ein eng getakteter Alltag, bei dem - nicht zuletzt in einer schwächeren Phase - mentale Stärke gefragt ist. Dabei hilft Clemens vor allem sein stabiles Umfeld. Freundin Lisa unterstützt ihn, wo sie nur kann. Auch in Stuttgart wird sie dabei sein.

Gabriel Clemens weiß: Der Weg in die zweite Runde am Samstag oder die Finalrunden am Sonntag ist lang. Ein konkretes Ziel hat er nicht vor Augen, vielmehr wolle er "gute Darts spielen". "Einen Zettel, auf dem steht, ich komme ins Viertelfinale, würde ich aber sofort unterschreiben", fügt er lachend an.

Formtief: Nach gesundheitlichen Problem ist Gabriel Clemens auf der Suche nach seiner Form. Findet er in Stuttgart zurück zu alter Stärke? imago images IMAGO / Action Plus

Der 38-Jährige stapelt tief. Nicht nur aufgrund seines Formtiefs, es ist ein Teil seiner Persönlichkeit. Während Dimitri van den Bergh zum Tänzchen einlädt, Gerwyn Price die Muskeln spielen lässt oder Peter Wright durch schrille Outfits auffällt, läuft Gabriel Clemens ganz bei sich zu "Wonderwall" von Oasis auf die Bühne. Er ist der ruhige, entspannte, fokussierte Typ. "Ich bin einfach der Gabriel Clemens von nebenan", beschreibt er sich gegenüber SWR Sport selbst.

Auf der Dartsbühne fühlt er sich trotzdem pudelwohl. Was als Kneipensport begann, ist zum Beruf des gelernten Industriemechanikers geworden. Fußball war nie seins, weil er "nicht so gut laufen konnte", scherzt der Spieler des DV Kaiserslautern. Beim Darts hingegen schätzt er die Geselligkeit, den ständigen Nervenkitzel und das Eins-gegen-Eins-Duell.

"Jede Dartspartie ist wie ein Elfmeterschießen"

All das wird auch in Stuttgart geboten. Vielleicht kommt der European Darts Grand Prix vor Heimpublikum für "Gaga" also genau zur richtigen Zeit.