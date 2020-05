Es ist schon lange her, dass in den Fitnessstudios das letzte Mal Gewichte gestemmt und Laufbänder bewegt wurden. Seit fast zwei Monaten stehen die Geräte mittlerweile still. Wann wird es in Rheinland-Pfalz weitergehen?

Die Beschränkungen für den Sportbetrieb gelten nach wie vor - auch für Fitnessstudios. Während Geschäfte, Museen und Spielplätze unter Auflagen wieder öffnen dürfen, müssen die Türen der Fitnessstudios auch in Rheinland-Pfalz weiterhin geschlossen bleiben - mindestens bis zum 06. Mai.

Virtuelles Training möglich



Wenn der persönliche Kontakt nicht mehr möglich ist, müssen eben andere Ideen her. "Wir haben eine Instagram-Seite, da posten wir regelmäßig Home-Workouts und Ernährungstipps, dass wir den Leuten Möglichkeiten geben, sich trotzdem noch zuhause fit zu halten", erzählt Rene Liebold, Trainer in einem Fitnessstudio in Montabaur. Viele Fitnessstudios in Rheinland-Pfalz machen das ähnlich und veröffentlichen auf ihren Internet- und Social-Media-Seiten Tipps und Infos rund um das Training zu Hause.

Ralph Scholz, Vorsitzender des Deutschen Industrieverbands für Fitness und Gesundheit (DIFG) findet, dass das aber keine dauerhafte Lösung sei. "Die Online-Angebote der Fitnessstudios werden millionenfach geklickt und genutzt. (...) Jedoch ersetzen Online-Kurse nicht das Training in Studios, die wir unter Einbehaltung aller Sicherheitsbestimmungen als Rückzugsraum für unsere Mitglieder wieder öffnen wollen", wird er in einer Pressemitteilung des DIFG zitiert. Außerdem sei, so der DIFG, die Wiedereröffnung der Fitnessanlagen auch aus wissenschaftlicher Sicht bereits zeitnah möglich, wie ein Gutachten der TU München und der IST Hochschule Düsseldorf bestätigt.

Neben verschiedenen Online-Workouts bieten viele Fitnessstudios ihren Mitgliedern auch die Möglichkeit, für den Zeitraum der Schließung eine Entschädigung zu erhalten, etwa in Form von Gutscheinen. "Natürlich soll kein Mitglied einen Nachteil bekommen. Alle Mitglieder, die weiterbezahlt haben, bekommen einen Gutschein, den sie entweder am Ende der Mitgliedschaft selbst einlösen, oder an Familie und Freunde weitergeben können", erklärt Rene Liebold.

Das Warten auf den 06. Mai

Wie es für die Fitnessstudios weitergeht bleibt offen. Über eine mögliche Wiedereröffnung sowie Beschränkungen und Hygienevorschriften wird das nächste Treffen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten am 06. Mai entscheiden. Dann soll vielleicht auf eine schrittweise Wiederaufnahme des Sportbetriebs eingegangen werden. Und wer weiß, vielleicht werden die Hanteln dann auch bald schon wieder im Fitnessstudio gehoben.