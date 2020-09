Russland darf nach dem Beschluss der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA als Nation nicht an den beiden kommenden Olympischen Spielen in Tokio 2020 und Peking 2022 sowie der Fußball-WM in Katar 2022 teilnehmen. Eine harte Strafe, bei der viele Fragen offen bleiben, findet SWR-Sportredakteur Holger Kühner.

Der Beschluss der WADA klingt nach einer harten Strafe. Für die kommenden vier Jahre wird Russland aus dem internationalen Sportgeschehen verbannt. Kein russisches Team darf an einem Großereignis teilnehmen.

Dafür kann man die Welt-Anti-Doping-Agentur mal loben, aber nur leise. Loben, weil die WADA die Sanktionen verhängt hat und nicht eine einzelne Sportorganisation, wie zuletzt der Welt-Leichtathletik-Verband oder das Internationale Olympische Komitee. Das ist neu und gut.

Strafe gilt für alle Sportarten

Die Strafe gilt für alle Sportarten. Bei den Olympischen Spielen in Tokio nächstes Jahr, bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking wird also keine russische Flagge gehisst und auch keine russische Hymne bei Siegerehrungen gespielt. Warum auch? Dürfen doch eh keine Russen mitmachen.

Doch. Einzelne Sportler sollen als sogenannte "neutrale Athleten" mitmachen dürfen. Wer nachweisen kann, dass er nicht vom dopingverseuchten, russischen Sportapparat profitiert hat und nie positiv getestet wurde, darf dabei sein. Doch wer kann als sauber gelten, wenn die Kontrollen von knapp 150 Athleten manipuliert oder vernichtet wurden?

Geht der Streit im Gerichtssaal weiter?

21 Tage hat Russland Zeit, vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS Einspruch einzulegen. Statt im Stadion wird auch danach noch im Gerichtssaal entschieden.

Nur sehr unkonkret hat die WADA formuliert, für welche Ereignisse die Strafen noch gelten. Was ist ein Major Event, ein Großereignis? Natürlich auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar 2022. Russland wird daran - so sich die Sbornaja qualifiziert - nicht teilnehmen dürfen. Eine Mannschaft aus sauberen russischen Fußballspielern aber schon.

Die WADA hat eine harte Strafe verhängt, aber auch viele Fragen offen gelassen. Zu viele. Wäre es nicht besser gewesen, eine kompromisslose Strafe auszusprechen? Russland und alle Funktionäre und alle Sportler zu sperren – nicht für vier Jahre, sondern vielleicht nur für zwei? Das würde Russland wachrütteln. Die Sportler müssten sich an ihre Funktionäre und auch an ihren Präsidenten Vladimir Putin wenden und fragen, warum russische Behörden mithilfe des Geheimdienstes Daten manipulierten und ihnen damit die Sportkarriere kaputt gemacht haben.

So tut die Strafe auch denen weh, die mitmachen dürfen. Auf dem Trikot fehlt die Flagge. Wie gerne zupfen Fußballspieler an ihrem Trikot und ziehen das Vereinslogo in die Kamera. Seht her, da gehöre ich hin. Sie klopfen sich auf die Brust und zeigen: Mein Erfolg kommt von Herzen. Die Strafe wird den Russen deshalb weniger sportlich, aber viel mehr in der Seele wehtun - und das ist für den sauberen Sportler: Unwürdig.