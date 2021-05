per Mail teilen

Sofern die Tagesinzidenz unter 100 liegt, gibt es von Freitag (21.Mai 2021) an wieder leichte Lockerungen für den Amateursport in Rheinland-Pfalz.

Kinder bis zum Alter von 14 Jahren dürfen ja schon in Gruppen von maximal 20 Personen Sport treiben. Von morgen an (Freitag, 21.Juni) gibt es neue Regelungen mit leichten Lockerungen für Amateursportler in Rheinland-Pfalz:

Kulturelle und sportliche Veranstaltungen und Zuschauer im Freien mit Test sind von diesem Freitag an in Rheinland-Pfalz wieder erlaubt. Voraussetzung ist aber, dass die Inzidenz mindestens fünf Tage unter 100 und damit der Schwelle zur Bundes-Notbremse liegt. Bis maximal 100 Menschen mit festen, vorher vom Veranstalter festgelegten Sitzplätzen, könnten zusammenkommen, dabei müssen die Abstandsregeln eingehalten werden und die Kontaktdaten nachverfolgbar sein. Das sieht die 21. Corona-Schutzverordnung der Landesregierung vor.

Training in Kleingruppen ohne Kontakt möglich

Maximal fünf Menschen, unabhängig davon aus wie vielen Haushalten diese kommen, dürfen sich draußen - mit oder ohne Trainer - wieder zum Gruppensport treffen, natürlich mit Abstand. So ist zumindest beispielsweise "lockeres Kicken" draußen möglich. Passübungen oder Torschußtraining sind wieder erlaubt, solange die "AHA-Regeln" eingehalten werden.

Keine Änderungen für "Indoor-Sportler"

Für Indoor-Sportlerinnen und Sportler gilt weiter: Ein Mindestabstand von drei Metern ist einzuhalten; es gelten die Pflicht zur Kontakterfassung sowie die Testpflicht. Pro angefangene 40 Quadratmeter Gesamttrainingsfläche darf nur einer Person Zutritt gewährt werden.

In geschlossenen Räumen sind Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zugelassen. Geöffnete Fitnessstudios müssen ein Hygienekonzept vorhalten. Schwimm- und Spaßbäder und ähnliche Einrichtungen sind weiterhin geschlossen. Die nächsten Öffnungsschritte sollen zum 2.Juni 2021 erfolgen.