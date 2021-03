Die in der Ministerpräsidentenkonferenz getroffenen Beschlüsse von Bund und Ländern eröffnen dem Breitensport in der Coronakrise nach monatelangem Stillstand zumindest zarte Perspektiven.

Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern können laut dem Beschlusspapier ab dem 8. März in Ländern oder Regionen wieder bis zu zehn Personen in kleinen Gruppen unter freiem Himmel Sport treiben. Bei einer stabilen Inzidenz von unter 50 könnten nach 14 Tagen in einem weiteren Schritt auch wieder Kontaktsport im Freien sowie kontaktloser Sport im Innenbereich ermöglicht werden. Weitere zwei Wochen später soll bei stabilen oder sinkenden Werten auch Kontaktsport in der Halle wieder gestattet sein.

Alles abhängig von den Inzidenzzahlen

Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 kann zumindest "Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich" ermöglicht werden.

Viele Fragen offen

Was heißt das für die Sportvereine im Südwesten? Kann es nun sofort wieder losgehen? "Nein, definitiv nicht", sagt Robert Junak, Spartenleiter Fußball bei der Sportvereinigung Feuerbach gegenüber SWR Sport: "Das wird dann relativ zeitnah festgelegt, wer macht wann, wo, was." Es seien sehr viele Fragen zu klären, so Junak weiter: "Dürfen die Handballer auch wieder raus? Zum Beispiel, um draußen wieder zu trainieren? Wir Fußballer geben einen Teil unserer Plätze her. Mit welcher Altersgruppe fangen wir an? Fängt man mit den Kleinen an, mit dem Mittelalter, mit den Alten. Das wird dann alles erstmal geklärt."

Junak findet es gut, dass es nun eine zarte Perspektive gibt. "Der Plan steht, oder die Richtung steht, aber das muss erstmal alles besprochen und umgesetzt werden", so der Feuerbacher: "Und nicht Tore auf und alle raus und kickt und macht und tut. Dann ist das Chaos vorprogrammiert."

Keine alten Fehler wiederholen

Junak wünscht sich, dass man bei den nun erfolgenden Lockerungen aus der "Corona-Vergangenheit gelernt hat. "„Wir dürfen nicht wieder in die Phase reinrutschen, in die wir im Spätsommer oder Herbst gekommen sind, mit der Konsequenz, das dann alles wieder komplett runtergefahren werden musste. Da haben wir glaube ich alle draus gelernt, von der Bundesangie oben bis zu uns kleinen Ehrenamtlichen", sagt er: "Ich glaube, wir sollten vorsichtig euphorisch rangehen, um den Bewegsdrang wieder reinzukriegen, aber kontrolliert. Und eben nicht so überschwänglich, um die Fehler nicht nochmal zu machen, die wir da alle gemacht haben."

Der Feuerbacher weiß, wie diffizil dieser Prozess sein wird. "Es ist schwierig, ein richtiges Allheilmittel gibt es nicht. Die Geschichte hat uns alle überrollt. Es gibt keine gute Lösung, es gibt nur die Beste von den Schlechten", so Junak: "Was das ist? Keine Ahnung."

So geht's weiter

Bislang hielt man sich bei der Sportvereinigung Feuerbach mit Online-Training gut über Wasser. Doch die Angst vor Mitgliederschwund herrscht auch beim kleinen Stuttgarter Stadtteilklub. Angesichts der nun in Aussicht gestellten Lockerungen setzen sich die Leiter der verschiedenen Sparten zusammen und besprechen, wer wann, wie und wo trainieren darf.



