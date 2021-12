Keine Großveranstaltungen mehr in Baden-Württemberg

per Mail teilen

Die Landesregierung in Baden-Württemberg untersagt ab Samstag Großveranstaltungen mit mehr als 750 Personen.

Großveranstaltungen werden angesichts der sich zuspitzenden Corona-Krise in Baden-Württemberg untersagt. Laut Informationen der Deutsche Presse-Agentur wird für sämtliche Veranstaltungen wie Fußballspiele oder Kulturveranstaltungen künftig eine harte Obergrenze von 750 Personen gelten. Demnach sollen die Regeln am Samstag in Kraft treten.

Die anstehenden Fußball-Partien am Wochenende werden vor max. 750 Zuschauern stattfinden:

SV Sandhausen - Paderborn (Samstag, 13:30), TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (Samstag 15:30), Heidenheim - Regensburg (Sonntag, 15:30), VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin (Sonntag 15:30).

