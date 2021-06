Die aktuelle Mitgliederstatistik im organisierten Sport in Baden-Württemberg zeigt: Corona hat bereits erhebliche Auswirkungen. Vor allem im Nachwuchs-Bereich klafft eine große Mitgliederlücke.

Insgesamt betrachtet reduziert sich die Anzahl der Mitglieder in baden-württembergischen Sportvereinen von 3,9 Millionen auf 3,8 Millionen. So gibt es knapp 100.000 weniger Mitglieder als noch im Vorjahr, was einem Defizit von knapp 2,5 Prozent entspricht. Der größte Anteil liegt bei Kindern und Jugendlichen.

"Die Austritte bewegen sich im Bereich der normalen Fluktuation. Es sind zuallererst die fehlenden Eintritte der Kinder- und Jugendlichen aufgrund von fehlenden Angeboten", so Elvira Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW).

Rund 30 Prozent weniger Mitglieder im Kleinkinderbereich

Vor allem im Kleinkinderbereich der 0- bis 2-Jährigen gibt es ein Mitgliederdefizit von über 30 Prozent. Es folgt die Altersklasse der 3- bis 6-Jährigen mit rund 12 Prozent. Dezenter fällt der Rückgang im Bereich der 7- bis 10-Jährigen aus, wo es knapp 6 Prozent weniger Mitglieder waren als im Vorjahr.

Resultierend aus den fehlenden Angeboten während der Corona-Pandemie, fehlte für diese Altersgruppen die Möglichkeit, sich einem Sportverein anzuschließen und damit einen wichtigen Schritt in der frühkindlichen Erziehung und Bildung zu vollziehen. "Es ist an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln und uns aufzumachen, diesen Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu bieten. Große Anstrengungen in diesem Bereich sind essenziell. Wir müssen die Kinder und Jugendlichen abholen", sagte Menzer-Haasis weiter.

In der Altersklasse der 11- bis 18-Jährigen gleicht sich der Mitgliederrückgang an den Landesdurchschnitt an. "Das klassische Eintrittsalter für Kinder und Jugendliche ist zwischen 0 und 10 Jahren. Hier erreichen wir den Großteil der Kinder. Wir müssen es schnell schaffen, den Jüngsten ein Angebot zum Sporttreiben zu unterbreiten", so die Präsidentin des LSVW.

Was die Sportverbände anbelangt, hat der Badische Sportbund Nord die wenigsten Neueintritte, gefolgt vom BSB Freiburg und dem Württembergischen Landessportbund.

Karate, Judo und Gewichtheben verlieren am meisten Mitglieder

Knapp 13 Prozent an Rückgang hat bei den Sportfachverbänden der Behinderten-/Rehabilitationssport zu verzeichnen. Diese Entwicklung resultiert laut Landessportverband Baden-Württemberg aus den zwischenzeitlich ausgefallenen Rehasportgruppen und -angeboten der Sportvereine. Die Sportart Karate (-11,25 Prozent), Judo (-11,09 Prozent) und Gewichtheben (-10,68 Prozent) sind am stärksten betroffen. Die restlichen Sportarten verzeichnen Rückgänge von weniger als zehn Prozent.