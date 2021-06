Die Landesregierungen Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben aufgrund der sinkenden Inzidenzen ihre Corona-Verordnungen weiter angepasst. Auch der Sport ist von der neuen Fassung betroffen. SWR Sport hat die Änderungen im Überblick zusammengefasst.

Lockerungen für den Sport in Baden-Württemberg

Abhängig vom Infektionsgeschehen im jeweiligen Stadt- oder Landkreis kann sich der Vereinssport in Baden-Württemberg ab Montag (7. Juni) auf weitere Lockerungen freuen. Hinzukommend zu den seit dem 14. Mai geltenden Regeln gibt es neue Ergänzungen und Anpassungen.

Vereinssport darf nun ab der 1. Öffnungsstufe (Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Werktagen unter 100) mit 20 Teilnehmern auch außerhalb von Sportanlagen stattfinden. Waldläufe sind somit wieder möglich. Auf weitläufigen Außenanlagen dürfen zudem mehrere solcher Gruppen getrennt voneinander Sport treiben.

Auch Wettkämpfe wieder möglich

Ebenfalls ab Öffnungsstufe 1 sind auch Wettkampfveranstaltungen des Sports wieder gestattet. Hierbei ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt. Die Teilnehmerbegrenzung entfällt für den kontaktarmen Sport in Öffnungsstufe 2 (nach Stufe 1 weiteres Sinken der Inzidenz über 14 Tage) und Öffnungsstufe 3 (nach Stufe 2 weiteres Sinken der Inzidenz über 14 Tage).

Dabei ist zu beachten, dass eine Inzidenz von unter 50 an fünf aufeinander folgenden Werktagen ebenfalls - also ohne die 14-Tage-Frist - eine Einordnung in die 3. Öffnungsstufe vorsieht. Hinzu kommt eine neue Stufe, die ab einer Inzidenz von 35 an fünf aufeinander folgenden Werktagen greift. Ab dieser Stufe entfällt die bestehende Testpflicht für die Teilnehmenden.

Zuschauer bei Wettkämpfen wieder gestattet

Ebenfalls freuen dürfen sich Zuschauer, die ihren Verein oder ihren Sportler oder ihre Sportlerin unterstützen möchten. Es gelten folgende Regelungen:

1. Öffnungsstufe: 100 Zuschauer und Zuschauerinnen im Freien gestattet

2. Öffnungsstufe: 250 Zuschauer und Zuschauerinnen im Freien gestattet, 100 in geschlossenen Räumen

3. Öffnungsstufe: 500 Zuschauer und Zuschauerinnen im Freien gestattet, 250 in geschlossenen Räumen

Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 35: 750 Zuschauer und Zuschauerinnen im Freien gestattet

Neue Regelungen auch in Rheinland-Pfalz

Auch Rheinland-Pfalz hat seine Corona-Verordnung vom 21. Mai überarbeitet. Bereits seit dem 02. Juni gelten neue Beschlüsse für den Sport. So ist bei einer Inzidenz von unter 100 Training (auch Kontaktsport) im Freien mit zehn Teilnehmern plus Trainer möglich. Kinder bis 14 Jahre dürfen im Freien in einer Gruppe von 25 Teilnehmern Sport treiben. Vollständig Geimpfte und Genesene werden nicht mitgezählt.

Sinkt die Inzidenz unter 50, erweitert sich die maximale Teilnehmerzahl draußen auf 20 Personen. Kontaktfreier Sport im Innenbereich ist dann mit negativem Testergebnis ebenfalls möglich. Hierbei ist die Anzahl auf 10 Sporttreibende beschränkt. Kinder dürfen innen Kontaktsport mit 25 Teilnehmern betreiben.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer stellte bei fortschreitend sinkenden Infektionszahlen zudem weitere Lockerungen für den Sport in den nächsten Wochen in Aussicht.