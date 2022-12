Marlon Werthmann: Der Traum von der NFL lebt

per Mail teilen

Nach einem erfolgreichen Jahr mit den Schwäbisch Hall Unicorns geht es für Footballer Marlon Werthmann sportlich steil bergauf. Mitte Januar reist der 21-jährige Mannheimer nach Florida und hat dort die große Chance, den Sprung in die NFL zu schaffen.

Die Luft ist eisig, der gefrorene Boden des Kunstrasenplatzes ist mit einer dünnen Schneeschicht überzogen. Und trotzdem spult Marlon Werthmann eisern sein Programm auf dem Trainingsgelände des Olympia-Stützpunktes in Mannheim ab. Denn der 21-jährige Footballer hat ein großes Ziel: "Mein Traum wäre natürlich, in die NFL zu kommen". Dafür trainiert der 142-Kilo-Mann derzeit täglich.

Marlon Werthmann ins "International Player Pathway Program" aufgenommen

Viele träumen davon, in der nordamerikanischen Football League zu spielen. Für Werthmann ist der Gedanke aber plötzlich mehr als nur Wunschdenken, denn mit starken Leistungen und einer erfolgreichen Saison bei den Schwäbisch Hall Unicorns hat er sich in den Fokus vieler Scouts gespielt.

Im Oktober wurde der 21-Jährige dann zusammen mit 40 anderen internationalen Nachwuchsspielern nach London zum Auswahltraining eingeladen - und Werthmann überzeugte. Ende November gab die NFL bekannt, dass der Mannheimer zu den elf Spielern gehört, die sich einen der begehrten Plätze im "International Player Pathway Program" sichern konnten. "Das ist ein Förderprogramm für internationale Spieler von der NFL, weil die auch die internationalen Spieler fördern und ihren Markt vergrößern wollen", sagt Werthmann. "Ich bin jetzt einen Schritt weitergekommen und darf dann jetzt ins Trainingslager gehen."

"Dass jetzt dann so früh die NFL anklopft, hätte ich mir auch nicht gedacht."

"Schaulaufen" beim Trainingslager in Florida

Das zehnwöchige Trainingslager in Florida startet Mitte Januar. Werthmann und seine Mitstreiter haben am Ende des Programms dann die Chance, sich den Vertretern der NFL-Teams zu präsentieren. "Best case wäre, dass ich bei einem NFL-Team unter Vertrag genommen werde", sagt Werthmann.

Spieler wie der Stuttgarter Jakob Johnson und David Bada haben den Weg in die NFL so bereits geschafft.

Werthmann über seine "selbstlose" Position

In diesem Jahr ist Werthmann, der mit zwölf Jahren mit dem Footballspielen begann, der einzige Europäer unter den elf verbliebenen Kandidaten und spielt O-Line. "Ich blocke bei Laufspielzügen für den Runningback vor und bei Pässen beschütze ich den Quarterback. Das Ganze ist eine sehr selbstlose Position, weil man nur für andere Leute was macht und selber nicht Ruhm abstaubt, in dem man einen Touchdown macht", erklärt Werthmann.

"Eigentlich hat man nie den Ball in der Hand. Man existiert quasi nur, um den anderen Place zu ermöglichen und das ist, finde ich, etwas sehr cooles."

Werthmann braucht als O-Liner "gewisses Format"

Um diese "coole" Position voll ausfüllen zu können, muss man laut Werthmann "ein gewisses Format" haben. Das hat der Mannheimer mit 142 Kilo auf 1,93 Meter Körpergröße definitiv. Kampfgewicht allein reicht aber nicht. "Man muss athletisch und mobil bleiben. Ein wichtiger Faktor sind Explosivität und Kraft, um halt den Weg freizuräumen." Dafür trainiert er viermal pro Woche im Fitnessstudio.

Viel Zeit für Freizeit bleibt da nicht. Auch sein Maschinenbau-Studium an der Uni in Karlsruhe pausiert. Für Werthmann heißt es jetzt: voller Fokus auf Florida. Ob es dann tatsächlich für die NFL reicht, entscheidet sich Ende April. Bis dahin gibt Marlon Werthmann weiter Vollgas - von Schnee und Minusgraden lässt sich das junge Talent mit großen Träumen jedenfalls nicht aufhalten.