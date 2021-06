Anna-Maria Wagner ist die erste deutsche Judo-Weltmeisterin seit 28 Jahren. Sieben Wochen vor Olympia sorgt nicht nur die Ravensburgerin für ganz große Tokio-Träume.

Auch noch Stunden nach dem Judo-Wunder von Budapest schwebte Anna-Maria Wagner im rosaroten Grenzbereich zwischen Fassungslosigkeit und Wolke sieben. "Eigentlich sollte das hier nur Vorbereitung auf Olympia sein - und jetzt wird mir langsam klar, dass ich Weltmeisterin bin", sagte die 25-Jährige in Freudentränen aufgelöst.

"Judo-Deutschland ist in heller Aufregung"

Vor allem, aber nicht nur, wegen Wagners Wahnsinns-Wettkampf herrscht sieben Wochen vor Tokio Euphorie im Deutschen Judo-Bund. "Das ist eine Wahnsinnsgeschichte", sagte Daniel Keller, Präsident des Deutschen Judo-Bundes (DJB): "Judo-Deutschland ist in heller Aufregung, das schlägt ein wie eine Bombe."

Zwei große Medaillenhoffnungen für Tokio

Mit Wagner (78 kg) und der Münchnerin Theresa Stoll, die WM-Bronze in der Klasse bis 57 kg holte, schickt das deutsche Team nun zwei große Medaillenhoffnungen zu den Sommerspielen. Dazu schrammte Miriam Butkereit (70 kg) als Fünfte knapp an Edelmetall vorbei. Anders als die ganz starken Frauen enttäuschten allerdings die deutschen Männer beim Olympia-Härtetest und erreichten nicht ein Mal auch nur das Viertelfinale.

Wagner schreibt Geschichte

Wagners Coup in der Laszlo-Papp-Arena hatte derweil fast schon historische Dimensionen. Als Schwergewicht Johanna Hagn 1993 im kanadischen Hamilton als zuvor letzte deutsche Judoka Weltmeisterin wurde, war Anna-Maria Wagner noch nicht einmal geboren. Erst vier DJB-Athletinnen - die Badenerin Barbara Claßen (1982), Alexandra Schreiber (1987), Hagn und nun Wagner - gewannen überhaupt WM-Gold.

In Budapest war Wagner keineswegs als Außenseiterin angetreten, als Weltranglistendritte gehörte die Ravensburgerin durchaus zum engeren Favoritenkreis. Doch wie sie in einer der umkämpftesten Gewichtsklassen reihenweise die hochkarätigen Gegnerinnen ausschaltete, beeindruckte immens. Alleine drei Weltmeisterinnen - die Niederländerin Marhinde Verkerk (2009), die Japanerin Mami Umeki (2015) und schließlich im Finale die französische Titelverteidigerin Madeleine Malonga - bissen sich an Wagner die Zähne aus.

"Sie hat hart an mir gearbeitet", sagte Malonga, in den vergangenen vier Jahren die unumstritten beste Judoka der Halbmittelgewichtlerinnen bis 78kg: "Aber jetzt werde ich bis Olympia hart an ihr arbeiten."

Wagner nun reif für die ganz großen Titel

Wagner kann die Kampfansage nach dem größten Erfolg ihrer Karriere gelassen quittieren. Schließlich hat sie jetzt bewiesen, dass sie nach Jahren in der Weltklasse auch eine Frau für die ganz großen Titel ist. Die Studentin des Hotel- und Tourismusmanagements ("Am liebsten möchte ich wieder zurück in die Heimat und dort in unser Familienhotel einsteigen") war 2017 U23-Europameisterin geworden, holte ein Jahr später EM-Bronze bei den "Großen" - doch der wirkliche Durchbruch kam erst 2021. Bei drei großen Turnieren trat Wagner an, gewann jedesmal - bei den Grand Slams in Tel Aviv und Kasan sowie nun in Budapest.

Das Olympia-Jahr könnte Wagners Jahr werden. Der erst zweite Olympiasieg einer Deutschen nach Yvonne Boenisch 2004 ist alles andere als ein unrealistisches Szenario. "Für mich steht in Tokio ganz klar eine Medaille im Fokus", sagte Wagner, und die Wunschfarbe steht auch schon fest: "Mein Ziel ist die Mission Gold!"