Europameisterin Alina Böhm vom Judozentrum Heubach: "War mental auf Goldkurs"

Alina Böhm hat sich im Finale der Judo-Europameisterschaft gegen die favorisierte Guusje Steenhuis durchgesetzt. Das Gefühl, dass sie auf Goldkurs ist, hatte sie von Beginn des Wettkampfs an.

Auch weit entfernt vom Judozentrum Heubach (Ostalbkreis) - der 1. Mai begann einfach gut für Alina Böhm: "Ich bin am Morgen aufgestanden und beim Aufwärmen habe ich schon gemerkt: Heute geht was!" Von Kampf zu Kampf fühlte sie sich darin bestätigt und das gab ihr Selbstvertrauen.

"Als ich dann im Finale stand, dann wollte ich auch Gold. Da war meine mentale Einstellung auch auf Goldkurs."

Es ist der bislang größte Erfolg für die 23-jährige Judoka: Europameisterin in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Was ihr neben der optimalen Tagesform entgegenkam, war der Austragungsort der EM im bulgarischen Sofia. "Die Halle hat für mich etwas Magisches. Ich habe mich so gefreut, als ich erfahren habe, dass die Europameisterschaft in Sofia stattfindet. Weil ich mit dieser Halle so tolle Erinnerungen verbinde. Es hat mir richtig Spaß gemacht, dort aufzutreten", sagte Alina Böhm.

Auch der Vorsitzende ihres Vereins, Peter Graf vom Judozentrum Heubach, ist begeistert. Er verfolgte den Wettkampf live im Internet.

"Alina ist eine Kämpferin. Sie hat wirklich alles gegeben, nichts anbrennen lassen. Und es tatsächlich dann geschafft, diesen Sieg zu holen."

Peter Graf denkt, dass von Alina Böhms Erfolg der ganze Verein profitiert. "So etwas rückt den Fokus auf uns", meint er und hofft auf einen Werbeeffekt. Vielleicht kommt dadurch mehr Nachwuchs zum Verein.

Angefangen hat die Judo-Karriere von Alina Böhm vor vielen Jahren mit einem Ferienprogramm in Heubach. Da wurde ihr Trainer sofort auf sie aufmerksam und sagte zur Mutter: "Bitte, bitte, schicken Sie ihre Tochter in mein Wettkampftraining", erinnert sich Alina Böhm.

"Ich war total on fire und hatte richtig Lust. Und dann hat er mir einen Judoanzug gegeben, und zack, war ich in der Wettkampfgruppe."

Seit vergangenen Herbst trainiert sie am Olympiastützpunkt in Köln. Zuvor war sie im Sportinternat in Stuttgart und am Bundesstützpunkt in Sindelfingen. Mit Heubach ist Alina Böhm jedoch immer noch verbunden. Es ist und bleibt ihr Heimatverein.

"Ich hangele mich von Medaille zu Medaille", sagt sie. Und will sich auf der Europameisterschaft auch gar nicht ausruhen. Ihr großes Ziel für dieses Jahr ist klar: die Weltmeisterschaft im Oktober in Taschkent in Usbekistan.