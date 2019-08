Dieter Thoma trat zumindest in Teilen in die Fußstapfen von Onkel Georg. Als Skispringer feierte er in den 1990er Jahren große Erfolge: wie alle anderen auch, sprang er da schon mit Helm. Offiziell eingeführt wurde die Helmpflicht aber erst zur Saison 2010/11.

Imago imago sportfotodienst