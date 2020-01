"Ticket to Tokyo": SWR Sport begleitet Weltklasse-Athleten auf ihrem Weg zum Höhepunkt des Sportjahres 2020.

Sie träumen von nichts geringerem als der sportlichen Unsterblichkeit. Denn einmal Gold bei den Olympischen Spielen zu gewinnen ist gleichbedeutend mit dem Eintrag in die ewige Erfolgsliste. Und daran arbeiten sie jetzt: Gesa Krause, Niklas Kaul und Mathias Mester.

SWR Sport begleitet die drei Weltklasse-Athleten - und noch einige Sportler mehr aus dem Südwesten, unter anderem Frank Stäbler und das Beachvolleyball-Duo Karla Borger/Julia Sude - auf ihrem langen Weg zum großen Traum. Dabei gibt es Einblicke, die nicht alltäglich sind. Beim Wettkampf und im Trainingslager. Beim knallharten Leistungstest und beim entspannten Familientag. Bei Erfolgen und bei Rückschlägen. "Ticket to Tokyo" - die Serie von SWR Sport über das große Ziel Olympia.

Krause: "Natürlich will ich in Japan mehr"

"Ich weiß, dass es ein steiniger Weg ist", gesteht Gesa Krause - und lächelt. Die 27-Jährige vom Verein Silvesterlauf Trier weiß, was sie will: olympisches Edelmetall. Mit ihrem sensationellen Lauf zu WM-Bronze 2019 über ihre Spezialstrecke 3000-Meter-Hindernis hat sie sich endgültig in die Weltspitze katapultiert - und damit auch in den Favoritenkreis für Tokio. Es sind dann ihre dritten Olympischen Spiele. Die Bilanz bisher: einmal Achte, einmal Sechste.

"Es wird sehr viel Kraft kosten"

"Natürlich will ich in Japan mehr", bekennt Gesa Krause: "Und darauf ist das ganze Leben jetzt ausgerichtet." Das bedeutet für sie bis zum Olympia-Start im Juli noch fünf Trainingslager: Zweimal in Kenia, je einmal in Südafrika, Italien und der Schweiz. "Es ist eine große Herausforderung, es wird sehr viel Kraft kosten", weiß die Star-Läuferin von Silvesterlauf Trier, was auf sie zukommt in den nächsten sieben Monaten. "Aber nichts ist einfach im Sport, wenn man Erfolg haben will", ergänzt sie voller Selbstbewusstsein. Und lächelt erneut.

"Dass das mit 21 Jahren passiert, hätte ich auf keinen Fall gedacht", sagt Niklas Kaul und blickt noch immer ungläubig auf 2019 zurück, das sein Leben schlagartig verändert hat. Der Zehnkämpfer vom USC Mainz liefert in Doha den Wettkampf seines Lebens ab: 8691 Punkte, Platz 1, Weltmeister.

Ein sensationelles Jahr für Niklas Kaul

"Ich hätte eher gedacht, das passiert gegen Ende der Karriere, oder so mit 26 oder 27 Jahren, wenn man auf dem eigentlichen Höhepunkt seiner Karriere steht", erzählt der junge Student. Fakt ist: Er hat schon jetzt erreicht, wovon die meisten Zehnkämpfer nur träumen können. Kurz hintereinander WM-Gold, Bambi-Verleihung, Eintrag ins goldene Buch der Stadt Mainz und schließlich zum krönenden Abschluss Kür zu Deutschlands Sportler des Jahres.

Damit ist klar: Niklas Kaul, nach wie vor trainiert von seinen Eltern in Mainz, rückt auf zum olympischen Topfavoriten. Trotz allen Medienrummels geht der 21-Jährige fit ins neue Jahr - und vor allem: verletzungsfrei. "Und jetzt müssen wir sehen, dass sich das fortsetzt bis zum Sommer", blickt der USC-Star pragmatisch Richtung Olympia. Doch er weiß, dass sich der Blick auf ihn verändert hat seit der WM: "Klar, ich bin jetzt nicht mehr der Underdog. Aber ich glaube, ich kann damit gut umgehen." Niklas Kaul - ein Athlet, der trotz Überflieger-Saison mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben ist.

Kein gutes Jahr für Mathias Mester

"Ich glaube, das war ein guter Schritt", blickt Mathias Mester zufrieden zurück auf das Jahr 2019. Obwohl es alles andere als ein gutes Jahr war. Denn aufgrund von hartnäckigen Rückenproblemen musste der Paralympics-Sportler die Saison komplett abhaken. Doch die gewonnene Zeit nutzt der zweifache Weltmeister im Speerwerfen zum Nachdenken - und für einen Ortswechsel. Der Athlet des 1. FC Kaiserslautern zieht zu seinem Bruder.

"Neue Reize für Tokio"

"Es ist der richtige Weg für Tokio, noch einmal neue Reize zu setzen, dahin, wo ich mich wohl fühle", sagt er. Mester ist ein Lebenskünstler, einer, der alle ansteckt mit seiner guten Laune. Ob er nun bei einem Sponsoren-Termin in Trier mit Hindernisläuferin Gesa Krause in den Wassergraben springt oder sich bei einem Flug ins Gepäckfach verstauen lässt: Mathias Mester geht offensiv mit seinem Leben als Kleinwüchsiger um. Sein Credo: "So möchte ich auch die Inklusion ein Stück weiter bringen. Denn es ist wichtig, auch über sich selbst lachen zu können."

Am liebsten würde er das auch bei den Paralympics in Tokio machen – mit einer Medaille um den Hals. Die liebste Schlagzeile für ihn? Na klar: "Mester gewinnt Gold!" Und wieder lacht er so herzhaft, dass er alle mit ansteckt.