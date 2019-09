Die Geschichte klingt zu gut um wahr zu sein. Da sind ein paar Studenten im Schwimmbad, wollen Fußball spielen – aber es steht nur eine Tischtennisplatte zur Verfügung. Also spielen sie mit dem großen Ball auf der Platte Kopfball und erfinden so eine neue Sportart: Headis.

Rene Wegner aus Kaiserslautern war einer dieser Studenten – er hat Headis zu seinem Beruf gemacht, mittlerweile lebt sein kleines Unternehmen völlig von dem Trendsport. "Es ist nicht nur Sport, es hat auch was mit Lebensgefühl zu tun. Vor allem: Musik gehört immer dazu", sagt Wegner heute, ein Dutzend Jahre nach der Schwimmbad-Improvisation.

Und das sieht man dann auch bei den Turnieren – die Leute kommen verkleidet, sie treten unter Namen wie "Headsinfarkt", "Headbrötchen mit Zwiebeln" oder "Nikolaus Kopfernikus" an – und sie haben vor allem Spaß an der Sache.

Headis: Eine Sportart die verbindet

Headis funktioniert weltweit. Es wird auf allen fünf Kontinenten gespielt. Rene Wegner und seine Leute veranstalten Turniere, machen Franchise-Verträge, beliefern mit Zubehör (gespielt wird mit einem leichten Spezialball, die Platte muss den Hechtsprung eines Sportlers mit vollem Körpergewicht locker aushalten).

Der Erfolg hat Wegner selbst überrascht. Er ist auf Sportmessen mit Preisen überschüttet worden. Der wichtigste Preis für ihn hat aber mit seinem sozialen Engagement zu tun: Als in Rio die Olympischen Spiele stattfanden, hat er mit seinen Freunden Spenden gesammelt und in Waisenheimen und sozialen Einrichtungen in Brasilien Headisplatten gebaut – und so armen Menschen die Chance gegeben, Sport zu treiben und Spaß zu haben. Das Charity-Projekt läuft weiter. In der Dominikanischen Republik und Südafrika waren die Headis-Jungs auch schon unterwegs. Das Image des Ganzen ist so positiv, dass Sponsoren-Suche für Headis nicht das ganz große Problem ist.

Headis eine olympische Disziplin?

Problematischer wäre es für Wegner, wenn irgendwann Leute auf die Idee kämen aus dem Trendsport einen olympischen Sport zu machen. Das haben ja schon viele Sportarten geschafft. Aber er meint: "Headis hat nichts mit Riesen-Stadien und Doping zu tun. Es ist ehrlicher und damit olympischer als Olympia selbst".