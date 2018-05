Der Stuttgarter Moritz Böhringer hat bei den Cincinnati Bengals angeheuert. Es ist sein zweiter Versuch, sich einen Platz in der NFL zu erkämpfen. Diesmal will er es jedoch anders angehen.

Footballer Moritz Böhringer geht seine zweite Chance in der US-Profiliga NFL auf einer neuen Position an. Der 24-Jährige, der knapp acht Monate nach seiner Entlassung bei den Minnesota Vikings am Dienstag ins Team der Cincinnati Bengals aufgenommen wurde, soll bei seinem neuen Klub nicht mehr als Wide Receiver, sondern als Tight End spielen - das bedeutet, er will in Zukunft nicht nur als Pass-Empfänger agieren, sondern auch als "Blocker" das Laufspiel unterstützen. Darum hat er in dem Jahr ohne Vertrag an Muskel-Masse zugelegt.

Böhringer selbst, der 2016 als erster Europäer ohne College-Erfahrung von den Vikings gedraftet worden war, betrachtet den Positionswechsel als große Chance. "Ich glaube, dass meine athletischen Fähigkeiten besser zu der Position passen und mich zu einem der potenziell athletischsten Tight Ends der ganzen Liga machen", sagte der gebürtige Stuttgarter dem Internet-Portal "spox.com". Als Tight End muss er nicht mehr gegen die schnellen und agielen Cornerback und Safeties antreten, sondern bekommt es mit den langsameren Linebackern zu tun, "da kann ich mit meiner Geschwindigkeit und Größe besser beikommen."

Böhringer kämpft um einen Platz im Team

Bei den Bengals muss sich der 1,93 Meter große Böhringer im Trainingscamp erneut für den endgültigen 53-Mann-Kader für die Anfang September beginnende Saison empfehlen. In Minnesota war er in den beiden Vorjahren jeweils vor der Saison aus dem Kader gestrichen worden. Sein erstes NFL-Jahr verbrachte er in der Trainingsgruppe der Vikings, die mit den Profis trainiert, aber bei den Spielen nicht eingesetzt wird. Im September 2017 erhielt er diese Chance nicht mehr und wurde entlassen. Über das "International Pathway Program" der NFL kam Böhringer nun zu den Bengals.

Das Besondere: Moritz Böhringer war bereits 17 Jahre alt, als er das erste Mal mit American Football in Kontakt kam. Davor spielte der Aalener Fußball, bei der TSG Hofherrnweiler. Und Moritz Böhringer war gar kein schlechter Kicker. Aber der neue Sport machte ihm mehr Spaß. Er ging zuerst zu den Crailsheim Titans und wechselte 2015 zu den Schwäbisch Hall Unicorns in die German Football League (GFL), die höchste deutsche Spielklasse. Dort wurde er gleich mit 70 erfolgreich gefangenen Bällen für 1461 Yards und 16 Touchdowns zum "Rookie des Jahres" gewählt.