2019 hatte viele Sport-Events mit Millionen von Zuschauer - die Turn-Weltmeisterschaft in Stuttgart oder die Finals in Berlin. Für Sportredakteur Steffen Behrens stand jedoch ein Einzelsportler im Vordergrund: Footballer Jakob Johnson von den New England Patriots.

Viele American Footballer träumen davon - die Wenigsten schaffen es: Eines Tages in der National Football League (NFL) in den USA zu spielen. Für Jakob Johnson (25) wurde dieser Traum dieses Jahr wahr. Der gebürtige Stuttgarter wurde am 08. April von niemand geringerem als dem amtierenden NFL-Meister, den New England Patriots, verpflichtet.

Über Florida nach New England

Seit ein paar Jahren verfolge ich intensiv die Erlebnisse von Jakob. Und er schafft es von Mal zu Mal mehr, mich zum Staunen zu bringen.

Im Januar hatte ich die Möglichkeit, ein ausgeruhtes Gespräch mit ihm zu führen, bevor es für ihn zum internationalem Trainingsprogramm nach Bradenton (Florida) ging, um sich dort für eine NFL-Karriere zu bewerben. Über Videobotschaften hielt er mich über die aktuellen Ereignisse vor Ort auf dem Stand. Sachlich, fachlich, ausgeruht und immer mit einem lustigen Spruch auf Lager zog er mich weiter in seinen Bann.

Dauer 0:45 min So kam Jakob Johnson zum Football Jakob Johnson hat früh mit American Football begonnen. Über die Stuttgart Scorpions hat er es bis an College in die USA geschafft

Im Team mit Tom Brady

Im April war er für kurze Zeit dann wieder in Stuttgart und wartet darauf, dass sich ein Team bei ihm meldet. Es wurden die Patriots und ich konnte es zu Beginn gar nicht glauben. Ein Stuttgarter vom Fernsehturm bald auf dem Feld mit Größen wie Tom Brady oder Julian Edelman - wow! Ich schickte ihm sofort meine Glückwünsche per SMS. Ich weiß nicht an wievielter Stelle die Nachricht in seiner SMS-Liste war - vermutlich unter den ersten 100 - eine Antwort habe ich trotzdem bekommen. "Danke. Ich kann es kaum glauben."

Dauer 3:42 min Jakob Johnson: Ein Stuttgarter in der NFL Jakob Johnson: Ein Stuttgarter in der NFL

Das nächste Highlight für mich, sein allererstes NFL-Spiel. Am 22. September um 19 Uhr deutscher Zeit war es soweit. Beim 30:14 (20:0)-Sieg der New England Patriots über die New York Jets stand der Ex-Stuttgart-Scorpions-Spieler das erste Mal auf dem Feld. Für mich als Football-Fan, ein cooler Moment.

Der Weg nach oben wird gestoppt

In den nächsten Spielen lief es immer besser für Jakob und er bekam immer mehr Einsatzzeit. Dann aber die schlechte Nachricht: Beim Spiel gegen die New York Giants am 11. Oktober verletzte sich der Ballträger an der Schulter - das Saisonaus für den 1,90 Meter großen Footballer. Aber auch so ein Rückschlag änderte nichts an Jakobs sympathischer und offenen Art.

Schwabe durch und durch

Ich musste den treuen VfB-Stuttgart-Fan nicht lange bitten, mir für das Baden-Württemberg-Derby Stuttgart gegen Karlsruhe eine Videobotschaft zu schicken. Und in seiner lockeren Art kam, meiner Meinung nach, eine sehr nette Botschaft zurück. Aber überzeugt euch doch selbst:

Dauer 0:25 min Derby-Grüße von Jakob Johnson Auch in New England verfolgt NFL-Spieler die Spiele des VfB Stuttgart. Zum baden-württembergischen Derby gegen den Karlsruher SC sendet der 25-Jährige eine Videobotschaft in die Heimat

Seit seiner Verletzung arbeitet der 115 Kilogramm schwere Fullback an einer Rückkehr auf das Feld für die nächste Saison. Bei welchem Team, steht nicht fest, aber ich drücke ihm die Daumen, dass sein NFL-Traum noch nicht vorbei ist.